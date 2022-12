Entregaron los reconocimientos a Deportistas Destacados

El Polideportivo Municipal de Colonia Caroya fue el escenario de la entrega de los reconocimientos a los deportistas destacados del año, organizado por la Agencia de Deportes de la Municipalidad.

Se reconocieron a unos 300 atletas y competidores de 22 diferentes disciplinas, desde niños hasta adultos mayores, que consiguieron logros o simplemente mantuvieron la disciplina y constancia en la actividad.

El premio más importante de la noche fue para el Básquet del Bochas Sport Club: en la máxima categoría de la Asociación de Córdoba fue campeón del Clausura (sumatoria de puntos de U-15, U-17, U-15 y Primera), clasificando tres de ellas a los Final Four.

La Primera División, además, fue subcampeón de la Liga Cordobesa de Mayores y Subcampeón del Final Four. Además, clasificó por primera vez en la historia al Torneo Federal de Básquetbol que comenzará dentro de un mes.

Además hubo seis reconocimientos especiales a quienes se les entregó la “Llave de la ciudad”.

• Hugo Londero: futbolista de la década del 70´ que está entre los máximos goleadores de la historia del fútbol colombiano.

• Sergio Scatolini: Reconocido preparador de kartings con experiencia internacional.

• Zumberas caroyenses: Mujeres que compitieron en certamen de baile desde la participación en las plazas de la ciudad.

• Alexis Sangoy: Piloto campeón de Rally en 2017 que está atravesando un momento delicado de salud, pero que va superando gracias a su pasión por las carreras.

• Pedales 9 Norte: En apenas cinco años, el grupo ya tiene más de 100 adeptos al ciclismo.

• Roberto “Pancho” Vicente: Más de 40 años de trayectoria armando kartings y trabajando con campeones nacionales e internacionales.

🎖️Estos son los deportistas y clubes destacados:

• Atletismo: Rodrigo Farias y Carolina Manasero.

• Taekwondo: Santino Montoya.

• Ciclismo: Carolina Maldonado y Sergio Pintos

• Karting: Santino Visintín.

• Padel: Alejandra Peschiuta y Mario Zamparo.

• Deporte Adaptado: Tobías Luna (natación), Gonzalo Diaz (atletismo) y Lautaro David Castellano Rios (natación).

• Basquet: Luciano Guerra, Joaquín Martinez y el Bochas Sport Club.

• Boxeo: Pablo Caminos y Julio Cesar Truffer.

• Equitación: Lucia Monge (Escuela Doña Josefa) y Delfina Griguol (Club Hípico El Faro).

• Motociclismo: Ramiro Toneatto, Christopher Bianciotto y Leandro Minatto.

• Voley: Club Juventud Agraria Colón (Ascendió y se mantuvo en la máxima categoría del voley provincial; Sub Campeón de Tabla Integral en Sub 18 Masculino y Campeón de la tabla integral en Sub 13 femenino).

• Hockey: Bochas Sport Club (Campeón en Pre-Juveniles, Menores e Intermedia); y Baguales (subcampeón en Menores y en Primera)

• Rugby: planteles masculino y femenino de Baguales

• Patín: Bochas Sport Club (Camila Canalda y Luciana Laguía) y Juventud Agraria Colón (Celeste Capa, Avril Brunis, Francina Depaoli, Guadalupe González, Franchesca Londero, Jazmin Celiz y los Profesores Romina Molina y Gonzalo Bonino.

• Gimnasia Artística: Juventud Agraria Colón (Camila Garay, Ana Luz Fernández, Emilia Torres, Josefina Guerrero, Julia Chávez, Paulina Montiel y Profesoras Zoe Bercovich y Lucía Paletti) y Bochas Sport Club (Emilia Roggio, Angelina Colautti y Nerea Videla).

• Bochas: José Bornancini (76 años).

• Acrobacia en Tela: Bochas Sport Club (Andrea Rearte Smith y Hanna Strasorier Merlo) y Juventud Agraria Colón (Victoria Visintin, Dominic Aguirre, Florencia Luján Aguirre, Martina Zanier y Mia Sol Vandersande).

• Natación: Alejandro Quinteros y Johnny García (Bochas Sport)

• Taekwondo: Juventud Agraria Colón (Liz Gallego, Agustín Giménez, Luna Ciarroca, Abi Delgado Rizzi, Mateo Conci y Joaquín Casas).

• Tenis de mesa: Abel Gómez (Juventud Agraria Colón)

• Futbol nacional: Malcom Braida.

• Futbol local: Club Social y Deportivo Colón (Campeón anual de la Liga Regional Colón en Quinta, Cuarta, Femenino y Reserva). Se entregaron menciones a uno por categoría de los cuatros clubes caroyenses.