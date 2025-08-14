Fiesta de las Comidas Típicas: Grilla, Marca Origen y más información

La 29° edición de la Fiesta, que se realizará este sábado 16 y domingo 17 de agosto en la Plaza Nicolás Avellaneda con entrada libre y gratuita, tendrá una importante propuesta artística en el escenario, con casi 20 horas de música, danza, cocina y más.

Sábado 16.

13:00. Inauguración.

13:30. Grupo Lidrîs.

14:00. Ariel Rojas.

15:30. Cuarteto Calabaza.

17:00. Cocina Show con el chef Nicolás Ghisiglieri.

17:30. Dos para el Ritmo.

18:00. La hora del vermút y exhibición del juego de la Mora.

20:45. Conjunto de Danzas Italianas Alegrîe.

21:40. Furlan di Doman.

22:30. Edelweiss (música del mundo).

23:30. La 43 (cuarteto característico).

Domingo 17.

12:00. Inauguración.

12:20. Ariel Rojas.

13:15. Coro Lidrîs.

13:40. Furlan di Doman.

14:30. Siamo Fuori.

15:30. Siamo Piccoli.

16:30. Miguel Neuwirt (La fiesta centro europea).

17:30. Marcelo Lepore y su conjunto.

19:00. Cierre.

Marca Origen.

El sector de emprendedores tendrá en exposición y comercialización a los primeros productos que cuentan con el sello “Marca Origen”, el sello de identificación a las elaboraciones gastronómicas, culturales y turísticas.

La Municipalidad lleva dos meses inscribiendo a productores que quieran certificar su producción y este fin de semana estarán en venta los que cuentan con el sello.

Dulces, conservas, licores, vinos, panificado, harina de uva y polenta blanca son los primeros “Marca Origen” a disposición del público.

Turismo

El Área de Turismo ofrecerá toda la información útil para los visitantes y hará encuestas para conocer el nivel de satisfacción y sugerencias. También se harán sorteos de almuerzos, cenas y estadías.

Historia.

La Fiesta tendrá un puesto del Archivo Histórico de Colonia Caroya, que por primera vez se va a visibilizar por fuera de su espacio de Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

Expondrá algunas imágenes de ediciones anteriores y receptará material de todo tipo que tenga valor patrimonial para que quede digitalizado o en el formato original.

Reciclado y economía circular

El Área de Ambiente estará presente en la fiesta propiciando la separación de residuos para lograr la sustentabilidad del evento y reducir al máximo la huella de carbono mediante el vínculo con firmas locales para el destino de parte de los residuos generados.

En el stand se expondrá lo que realizan empresas de nuestra zona potenciando la economía circular.

Mascotas

Habrá una parada canina con hidratación y un dispenser de bolsitas higiénicas y cestos de residuo animal. Además se entregará información sobre tutorías responsables y castraciones.

Parque

En la Plaza Nicolás Avellaneda habrá dos sectores para niños y niñas.

Una es la habitual zona de juegos en la esquina de Don Bosco y Pedro Patat; y otra se montará especialmente este fin de semana en el cuadrante de Don Bosco e Italia (frente al Bochas Sport Club), que se ha denominado “Parque recreativo” con otro tipo de entrentenimiento.

Estacionamiento

Solo se cobrará estacionamiento en el sector de calle Pedro Patat.

Tendrá un valor de 3 mil pesos para automóviles y mil pesos para motos. Estará a cargo del Centro de Estudiantes de la Escuela PROA de Colonia Caroya.