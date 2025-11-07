La Parroquia del Monserrat habilitó el Cinerario

El impacto económico de la Fiesta del Salame fue de 150 millones de pesos
Es el cálculo que difundió la Municipalidad tras el evento del domingo. Hubo buenos resultados en el nivel de satisfacción consultada al público.
Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.
fue en una Misa presidida por el Cardenal Ángel Rossi. El depósito de las cenizas de los difuntos se realizará el primer viernes de cada mes, de acuerdo al protocolo.Colonia Caroya07 de noviembre de 2025Ariel Roggio
Con la presencia del Cardenal Angel Rossi, el pasaod domingo 2 de noviembre se hizo la bendición del Cinerario Parroquial en la explanada del templo.
Protocolo.
La Parroquia Nuestra Señora de Monserrat, de acuerdo con la tradición cristiana sobre el cuidado y la veneración del cuerpo de los fieles y atendiendo a las necesidades que se plantean, ofrece un lugar digno para depositar las cenizas de los difuntos. El mismo se encuentra emplazado en un espacio verde contiguo al templo parroquial.
La inscripción para la sepultura de las cenizas, deberá efectuarse por Secretaría, en los horarios: MAÑANA: viernes de 9 hs a 11hs TARDE: viernes de 16 hs a 18 hs
El depósito de las cenizas se realizará el primer viernes de cada mes. El rito comenzará con la Santa Misa y luego se hará la deposición de las cenizas en el cinerario. Consultar el horario de la misa.
Al momento de la solicitud de inscripción se deberá concurrir con:
Copia autenticada del certificado de defunción
fotocopia del DNI de quien solicita este servicio en la parroquia
Copia autenticada del certificado del crematorio
En el Cinerario se depositarán solamente cenizas, sin urnas, ni bolsas, ni otros objetos de ninguna especie.
Las cenizas de los difuntos serán depositadas en el Cinerario, para lo cual se deberá abrir la urna en la cual se las trae, teniendo que estar por lo menos un familiar y un testigo ofrecido por la parroquia, quienes firmarán el Acta respectiva.
Las cenizas que se coloquen en el Cinerario no podrán ser requeridas por ningún familiar u otra persona. Esta sepultura es definitiva.
No se colocarán placas recordatorias o adornos, sólo flores naturales y/o plantines en los espacios que la parroquia disponga para tal fin. Asimismo, no podrán colocarse ni encenderse velas.
Se llevará un registro con los datos proporcionados por el certificado de defunción, así como nombre y documento nacional de identidad de la persona responsable, como lo indica el punto 5.
A partir de la fecha del inicio de uso del cinerario, no podrán dejarse en la Parroquia las cenizas en los días previos al depósito de las mismas.
Si por alguna razón no se depositaron las cenizas en la fecha asignada, será necesario acercarse nuevamente a la secretaria de la Parroquia para coordinar una nueva fecha.
No se permitirá la colocación de placas recordatorias, ni ningún otro objeto de ornamentación particular.
Para el uso del cinerario se solicitará una colaboración voluntaria por cada ceniza por única vez para gastos administrativos, de recuperación de la obra del cinerario y de las obras que se realizan en la parroquia.
Las visitas podrán realizarse diariamente.
Quien utiliza este servicio se compromete a cumplir y hacer cumplir fielmente estas normas sin solicitar excepción alguna.
Todos los primeros viernes de cada mes se ofrecerá la celebración de la Santa Misa por el eterno descanso de los que fueron sepultados en este cinerario.
Para depositar cenizas en el Cinerario de la Parroquia Nuestra Señora de Monserrat, un familiar o responsable deberá tomar conocimiento de estas disposiciones y corroborar con su firma la aceptación de las mismas.
Es el cálculo que difundió la Municipalidad tras el evento del domingo. Hubo buenos resultados en el nivel de satisfacción consultada al público.
Fue la propuesta ganadora en la votación que se hizo este año. Es una unidad que trasladará a personas desde sus casas hasta el Complejo.
La ciudad suma una nueva experiencia gastronómica con raíces familiares y tradición vitivinícola. El nuevo restó de autor y cafetería abrirá sus puertas al público el domingo 2 de noviembre durante la 44° Fiesta del Salame Típico.
La Municipalidad, el Club Agraria y chacinadores dieron detalles del evento que se realizará en Av. San Martín al 2100. La entrada será libre y gratuita.
Según informó el abogado de los demandantes, es una cifra de 275 millones de pesos. Es por el hecho que quemó 2500 hectáreas desde el basural de Colonia Caroya hasta General Paz.
Durante su gestión se creó el Ipet 412 Nicolás Avellaneda, como anexo del Ipetym 69 de Jesús María. Hace 11 meses, en el acto de imposición de nombre del colegio entrevistamos por última vez al ex Intendente.
Tenía 80 años. Fue mandatario municipal entre 2007 y 2011. Además fue Presidente del Festival de Doma y Folklore.
El nuevo tramo de duplicación de calzada de la Ruta 9 ya abarca el sector entre el río y la rotonda frente a Puerto Caroya. Reafirmaron el anuncio de construcción de dos pasarelas peatonales.
Colonia Caroya y Jesús María anunciaron las propuestas para este viernes a la noche en las dos estancias Jesuíticas, la Torre de Céspedes, el Museo Luis Biondi y La Caroyense.
Es el cálculo que difundió la Municipalidad tras el evento del domingo. Hubo buenos resultados en el nivel de satisfacción consultada al público.
Desde el viernes y hasta el lunes hay variadas propuestas culturales, musicales, turísticas y deportivas en Jesús María y Colonia Caroya.
fue en una Misa presidida por el Cardenal Ángel Rossi. El depósito de las cenizas de los difuntos se realizará el primer viernes de cada mes, de acuerdo al protocolo.
Es organizada por la Pastoral de Adicciones y se realizará este domingo de 15 a 19 en el Parque de Guyón. Actuarán Almas Mellizas, Delfi Agüero y la Escuela de Música.