La Parroquia del Monserrat habilitó el Cinerario

Con la presencia del Cardenal Angel Rossi, el pasaod domingo 2 de noviembre se hizo la bendición del Cinerario Parroquial en la explanada del templo.

Protocolo.

La Parroquia Nuestra Señora de Monserrat, de acuerdo con la tradición cristiana sobre el cuidado y la veneración del cuerpo de los fieles y atendiendo a las necesidades que se plantean, ofrece un lugar digno para depositar las cenizas de los difuntos. El mismo se encuentra emplazado en un espacio verde contiguo al templo parroquial.

La inscripción para la sepultura de las cenizas, deberá efectuarse por Secretaría, en los horarios: MAÑANA: viernes de 9 hs a 11hs TARDE: viernes de 16 hs a 18 hs

El depósito de las cenizas se realizará el primer viernes de cada mes. El rito comenzará con la Santa Misa y luego se hará la deposición de las cenizas en el cinerario. Consultar el horario de la misa.

Al momento de la solicitud de inscripción se deberá concurrir con:

 Copia autenticada del certificado de defunción

 fotocopia del DNI de quien solicita este servicio en la parroquia

 Copia autenticada del certificado del crematorio

En el Cinerario se depositarán solamente cenizas, sin urnas, ni bolsas, ni otros objetos de ninguna especie.

Las cenizas de los difuntos serán depositadas en el Cinerario, para lo cual se deberá abrir la urna en la cual se las trae, teniendo que estar por lo menos un familiar y un testigo ofrecido por la parroquia, quienes firmarán el Acta respectiva.

Las cenizas que se coloquen en el Cinerario no podrán ser requeridas por ningún familiar u otra persona. Esta sepultura es definitiva.

No se colocarán placas recordatorias o adornos, sólo flores naturales y/o plantines en los espacios que la parroquia disponga para tal fin. Asimismo, no podrán colocarse ni encenderse velas.

Se llevará un registro con los datos proporcionados por el certificado de defunción, así como nombre y documento nacional de identidad de la persona responsable, como lo indica el punto 5.

A partir de la fecha del inicio de uso del cinerario, no podrán dejarse en la Parroquia las cenizas en los días previos al depósito de las mismas.

Si por alguna razón no se depositaron las cenizas en la fecha asignada, será necesario acercarse nuevamente a la secretaria de la Parroquia para coordinar una nueva fecha.

No se permitirá la colocación de placas recordatorias, ni ningún otro objeto de ornamentación particular.

Para el uso del cinerario se solicitará una colaboración voluntaria por cada ceniza por única vez para gastos administrativos, de recuperación de la obra del cinerario y de las obras que se realizan en la parroquia.

Las visitas podrán realizarse diariamente.

Quien utiliza este servicio se compromete a cumplir y hacer cumplir fielmente estas normas sin solicitar excepción alguna.

Todos los primeros viernes de cada mes se ofrecerá la celebración de la Santa Misa por el eterno descanso de los que fueron sepultados en este cinerario.

Para depositar cenizas en el Cinerario de la Parroquia Nuestra Señora de Monserrat, un familiar o responsable deberá tomar conocimiento de estas disposiciones y corroborar con su firma la aceptación de las mismas.