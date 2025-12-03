                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Santiago Pettinaroli fue convocado a la Selección U17 que jugará el Sudamericano de Básquet

El jugador del Bochas pasó diferentes convocatorias hasta quedar entre los 12 elegidos por Mauro Polla y Leonardo Gutiérrez. El torneo será del 10 al 14 de diciembre en Paraguay.

03 de diciembre de 2025
La Confederación Argentina de Básquet confirmó la lista definitiva de la Selección Argentina U17 que disputará el Sudamericano de la categoría en Asunción, Paraguay, del 10 al 14 de diciembre.

Entre los 12 convocados está Santiago Pettinaroli, jugador de Bochas Sport Club.

El cuerpo técnico encabezado por Mauro Polla y Leonardo Gutiérrez definió el plantel que buscará uno de los tres cupos para la AmeriCup U18 2026, y Pettinaroli se ganó su lugar tras un destacado proceso de entrenamientos y un gran presente deportivo.

