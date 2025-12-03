Santiago Pettinaroli fue convocado a la Selección U17 que jugará el Sudamericano de Básquet

La Confederación Argentina de Básquet confirmó la lista definitiva de la Selección Argentina U17 que disputará el Sudamericano de la categoría en Asunción, Paraguay, del 10 al 14 de diciembre.

Entre los 12 convocados está Santiago Pettinaroli, jugador de Bochas Sport Club.

El cuerpo técnico encabezado por Mauro Polla y Leonardo Gutiérrez definió el plantel que buscará uno de los tres cupos para la AmeriCup U18 2026, y Pettinaroli se ganó su lugar tras un destacado proceso de entrenamientos y un gran presente deportivo.