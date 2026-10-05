Vuelven los pintores paisajistas a Colonia Caroya

El Encuentro de Pintores Paisajistas “Susana Pairuna” de Colonia Caroya es una de las más reconocidas citas de artistas plásticos de nuestro país.

El evento este año celebra su 27º edición y se realizará el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre en la Casa de la Cultura del lote XV.

La inscripción tiene un valor de 40 mil pesos y se entregarán más 4,3 millones de pesos en premios para las obras elegidas por el jurado.

La temática central de esta edición serán las quintas y las acequias, elementos que distinguen a Caroya como ciudad urbano-rural.

En la temática “paisaje” las categorías serán Premiados, Profesionales y Aficionados. En el tema “libre” (a criterio del artista) habrá categoría única.

También se sumará la categoría “Niños”, destinada a menores de 12 años.

Los premios se entregarán el lunes 12 a las 15 en Casa de la Cultura del Lote XV.

Las inscripciones se hacen en https://forms.gle/VANSEaJRK5tBKJjH6 y las consultas se receptan al 3525-538798, al mail [email protected] o en el Facebook “Encuentro de Pintores Susana Pairuna”.

El primer encuentro de Pintores se realizó en 1996 por iniciativa de Susana Pairuna, reconocida artista oriunda de Colonia Caroya, premiada en innumerables certámenes nacionales de pintura.