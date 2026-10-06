Bochas Basketball presentó su plantel para una nueva temporada de Liga Argentina

Bochas Basketball presentó oficialmente el plantel que afrontará una nueva temporada de la Liga Argentina.

El encuentro se realizó en Bodega Terra Camiare y sirvió además para presentar la nueva indumentaria oficial, confeccionada por la firma Jacana.

Durante la jornada también quedó confirmada la plantilla definitiva, que tendrá como última incorporación al ala pivote colombiano Andrés Jaimes. El jugador, con pasado reciente en Colón de Santa Fe, llegó el viernes y debutó ante El Ceibo, en un amistoso disputado el sábado.

Con el plantel definido, el equipo conducido por Jeremías Musina ya se prepara para una nueva temporada, con los mismos objetivos que marcaron el proyecto desde su llegada a la competencia: mantener la categoría, hacer pie y continuar aprendiendo y creciendo día a día.

"En algún momento el recambio se iba a dar y estos son los jugadores que elegimos para eso", explicó Musina al referirse a la conformación del plantel. El entrenador destacó la incorporación de dos jugadores mayores con experiencia y, al mismo tiempo, el protagonismo que tendrán los juveniles surgidos de las divisiones formativas.

"El proyecto es desarrollar jugadores desde la cantera y ahora les llegó el momento y la responsabilidad a los juveniles del club", señaló.

Por su parte, el manager José “Pepe” Nou remarcó que los objetivos se mantienen: "Seguimos con los mismos objetivos, mantener la categoría, hacer pie. No paramos de aprender día a día".

Bochas debutará en Liga Argentina el día 15 de octubre visitando a Unión de Santa Fe y posteriormente se medirá, también fuera de casa, el 17 a Santa Paula de Gálvez.

El debut de local será el 22 ante Sportivo Suardi.

El plantel del Bochas Sport Club que competirá en la próxima Liga Argentina de Basquetbol visitará el Complejo de Personas Mayores este miércoles 7 de octubre, de 9:30 a 10:30.

El encuentro contará con la participación de los jugadores y el staff de profesores quienes brindarán una presentación y luego llevarán adelante juegos recreativos al aire libre junto a los residentes. La mañana finalizará con un desayuno compartido.

Como parte de la visita, se extenderá una invitación para que las personas mayores puedan asistir al primer partido de local de Bochas, previsto para el 22 de octubre.

La misma iniciativa se hará el martes 13 de octubre, de 9:15 a 10:00, en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de Los Chañares, que acaba de poner en funcionamiento su nuevo playón deportivo.

Además, Bochas acompañará este nuevo espacio con la entrega de elementos deportivos que quedarán a disposición de la escuela, para que puedan ser utilizados por los alumnos en futuras clases y actividades.