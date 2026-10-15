                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Click Aquí                                                                  Click AquíAñadir un título (1)

BANNER WEB PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Bochas debuta en la Liga Argentina de Básquet 2026/2027

Este jueves visita a Unión de Santa Fe y el sábado a Santa Paula de Gálvez. El primer partido de local será el 22 de octubre ante Sportivo Suardi. 
Deportes15 de octubre de 2026Ariel RoggioAriel Roggio

Bochas Sport Club comienza esta semana la segunda participación en la Liga Argentina de Básquetbol.

El equipo de Jeremías Musina enfrentará a Unión este jueves y a Santa Paula de Gálvez el sábado, en el inicio de la Liga Argentina.

Hoy miércoles, a las 20:30, el equipo realizará el reconocimiento del estadio Ángel P. Malvicino, escenario del encuentro ante Unión, que se disputará este jueves a las 21:30.

La gira continuará el sábado, en el mismo horario, cuando visite a Santa Paula de Gálvez.

Todos los partidos de la Liga Argentina se pueden seguir en vivo a través de Básquet Pass TV.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias