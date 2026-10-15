Bochas debuta en la Liga Argentina de Básquet 2026/2027

Bochas Sport Club comienza esta semana la segunda participación en la Liga Argentina de Básquetbol.

El equipo de Jeremías Musina enfrentará a Unión este jueves y a Santa Paula de Gálvez el sábado, en el inicio de la Liga Argentina.

Hoy miércoles, a las 20:30, el equipo realizará el reconocimiento del estadio Ángel P. Malvicino, escenario del encuentro ante Unión, que se disputará este jueves a las 21:30.

La gira continuará el sábado, en el mismo horario, cuando visite a Santa Paula de Gálvez.

Todos los partidos de la Liga Argentina se pueden seguir en vivo a través de Básquet Pass TV.