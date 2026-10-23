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Colonia Caroya armó un protocolo para escuelas ante inclemencias climáticas

Autoridades municipales, representantes de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Subsecretaría de Educación, inspectores de los niveles Inicial, Primario y Secundario, y directivos de los centros educativos trabajaron en los procedimientos. 
Colonia Caroya23 de octubre de 2026Ariel RoggioAriel Roggio

La Municipalidad de Colonia Caroya, en conjunto con otras instituciones, presentó a directivos de todas las escuelas públicas y privadas de la ciudad el Protocolo de Recomendaciones de Actuación ante Inclemencias Climáticas en Establecimientos Educativos.

El encuentro fue el pasado 15 de octubre entre  autoridades municipales y representantes de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Subsecretaría de Educación, inspectores de los niveles Inicial, Primario y Secundario, y directivos de los centros educativos de Colonia Caroya.

La reunión permitió compartir criterios de actuación, fortalecer los canales de comunicación y promover la articulación entre las instituciones educativas y los organismos intervinientes. 

El Protocolo fue diseñado en conjunto para anticipar situaciones de riesgo, coordinar respuestas y favorecer decisiones oportunas y responsables, priorizando siempre la seguridad de la comunidad educativa.

Esta es una de las acciones que la Municipalidad lleva adelante desde sus diferentes Secretarías, Departamentos y Áreas para la prevención y acción ante situaciones naturales adversas.

¿Cómo se actúa en los colegios de Colonia Caroya frente a una alerta meteorológica?   

La información oficial sigue una cadena clara para evitar confusiones y cuidar a los estudiantes: los directivos son los encargados de transmitir las pautas y mantener informadas a las familias mediante los canales oficiales.   

Ante un fenómeno meteorológico se suspende toda actividad al aire libre de inmediato y se dirige a estudiantes y personal a las áreas protegidas identificadas.

La recomendación es alejarse de ventanas, vidrios, árboles y techos amplios.
Si las condiciones obligan a suspender o retirar a los alumnos, los directivos se quedan con los estudiantes hasta garantizar la integridad del último que sea retirado.
Ante cualquier emergencia, los teléfonos que todos debemos agendar son:
•    Defensa Civil: 3525 65-0513 
•    Ojos en Alerta: 3525-50 71 41

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