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Jesús María fue distinguida por los estándares alcanzados en educación

La Coordinación Local Educativa recibió un reconocimiento por los resultados alcanzados y el trabajo articulado con las instituciones educativas. Se destacó especialmente la participación del Colegio Nuestra Señora del Huerto.
Jesús María29 de octubre de 2026Ariel RoggioAriel Roggio
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La Municipalidad de Jesús María fue reconocida por el Gobierno de Córdoba por el trabajo que lleva adelante a través de la Coordinación Local Educativa (CLE), en el marco de las políticas de acompañamiento a las trayectorias escolares y fortalecimiento de la educación inclusiva, equitativa y de calidad.

La distinción fue entregada durante un acto realizado en el Centro de Convenciones Córdoba. 

Se reconoció a 166 municipios y comunas por el trabajo desarrollado junto a 310 escuelas.

En representación de Jesús María, se destacó la participación del Colegio Nuestra Señora del Huerto, por alcanzar el 100% en los aprendizajes esperables. 

El reconocimiento pone en valor la articulación entre el Estado local y las instituciones educativas para acompañar a niños, niñas y adolescentes, fortalecer sus aprendizajes y generar oportunidades para que puedan sostener y completar sus trayectorias escolares.

En este marco, se anunció el fortalecimiento de las Coordinaciones Locales Educativas reconocidas, con recursos destinados a impulsar acciones de mejora en Lengua y Matemática, dos áreas fundamentales para el aprendizaje.

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