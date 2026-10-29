Jesús María fue distinguida por los estándares alcanzados en educación

La Municipalidad de Jesús María fue reconocida por el Gobierno de Córdoba por el trabajo que lleva adelante a través de la Coordinación Local Educativa (CLE), en el marco de las políticas de acompañamiento a las trayectorias escolares y fortalecimiento de la educación inclusiva, equitativa y de calidad.

La distinción fue entregada durante un acto realizado en el Centro de Convenciones Córdoba.

Se reconoció a 166 municipios y comunas por el trabajo desarrollado junto a 310 escuelas.

En representación de Jesús María, se destacó la participación del Colegio Nuestra Señora del Huerto, por alcanzar el 100% en los aprendizajes esperables.

El reconocimiento pone en valor la articulación entre el Estado local y las instituciones educativas para acompañar a niños, niñas y adolescentes, fortalecer sus aprendizajes y generar oportunidades para que puedan sostener y completar sus trayectorias escolares.

En este marco, se anunció el fortalecimiento de las Coordinaciones Locales Educativas reconocidas, con recursos destinados a impulsar acciones de mejora en Lengua y Matemática, dos áreas fundamentales para el aprendizaje.