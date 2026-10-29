Se terminó el período de estacionamiento gratuito vespertino en el centro de Jesús María

La Municipalidad de Jesús María informa que, a partir del lunes 2 de noviembre, se restablecerá el cobro del Estacionamiento Medido durante el turno tarde.

La medida responde a la finalización del período de seis meses de suspensión dispuesto por el Decreto N.º 162/2026, promulgatorio de la Ordenanza N.º 4672, que modificó el artículo 3.º de la Ordenanza N.º 4232.

El cobro regirá de lunes a viernes, de 17 a 20 horas, con una tarifa de $200 por hora.

De esta manera, el SEM funcionará de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 17 a 20 horas.

El servicio no se cobrará los días feriados.

Se recuerda a los vecinos que deberán registrar su estacionamiento durante el horario de cobro para evitar sanciones.