La Fiesta del Salame será el domingo 8 de noviembre y con venta de entradas

Organizada por el grupo de productores IG y el Club Juventud Agraria Colón, con el acompañamiento de la Municipalidad de Colonia Caroya, se realizará el domingo 8 de noviembre la 45º Fiesta Provincial del Salame Típico.

Será en Av. San Martín entre calles 20 y 22, con el escenario bajo los históricos plátanos con una propuesta artística que incluirá música tradicional, danzas, humor, folklore y varios segmentos bailables.

Actuarán el Coro Lidrîs, Furlan di Doman, Martina Grión, el Conjunto de danzas italianas Alegrîe, el humorista Popo Giaveno, Marcelo Lépore y su Conjunto, Miguel Neuwirt, Carlitos Soria, Dos Folk y Gringo Cipoletti, en ese orden, desde las 12:30 hasta las 21.

El predio ocupará, además de la Avenida, las explanadas del Club Agraria y de Bodega La Caroyense, donde habrá un espacio de Food Trucks.

Después de varios años, la fiesta deja de ser con acceso libre y gratuito.

Las entradas anticipadas se venden a 10 mil pesos en la web www.prismaentradasjm.com, mientras que el día del evento, en boleterías, tendrá un valor de 15 mil pesos.