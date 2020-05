¿Cuántas horas destinaron los concejales al trabajo de Defensa Civil?

El pasado 1 de abril, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que obliga a los ediles a destinar 96 horas mensuales entre sesiones, comisiones y tareas al servicio de Defensa Civil.

En ese momento, el cuerpo legislativo no tenía mucha actividad y el Presidente, Alejandro Ghisiglieri, propuso no cobrar si no se trabajaba.

Pero el Intendente Brandán mandó un proyecto para que cobren su dieta si aportan 24 horas semanales a los controles.

Al cumplirse el primer mes de trabajo comunitario, el Concejo recibió la planilla de horas y el resultado final se debe analizar individualmente.

Si hacemos la lógica multiplicación de 96 horas mensuales por nueve concejales, nos da que deberían haberse aportado más de 850 horas al servicio de Defensa Civil. Pero la sumatoria final real da 343.

¿Por qué?

Ninguno llegó a 90 horas para Defensa Civil, pero las horas de sesiones y comisiones les permitieron llegar a las 96 horas requeridas y cobrar la dieta, que además se les depositó con un 10 por ciento de descuento.

Federico Marchetti (Cambiemos) fue el que más aportó, según la planilla de Defensa Civil: 87,5 horas.

Melisa Díaz Heredia (Proyecto Caroya) hizo 86.

Mariano Oliva (Proyecto Caroya) llegó a 69,5 horas.

Matías Peralta Cruz (Cambiemos) hizo 59,5 en controles y recorridos.

Ellos fueron los cuatro que más tiempo estuvieron en la calle al servicio de la logística de prevención del coronavirus. Todos cobraron su dieta de abril.

Los otros casos.

Carmen Goy (Proyecto Caroya) tiene más de 60 años, por lo que no está incluida en el trabajo de calle, pero confeccionó centenares de barbijos y otros elementos de protección. Cobra igual.

Mercedes Serafini (Proyecto Caroya) no cobra dieta por ser jubilada (es concejal Ad Honorem). Hizo 13 horas en controles y además ayudó con tareas de costura.

Cristian Rodriguez (Proyecto Caroya) sumó 28 horas de trabajo para Defensa Civil, pero gran parte del mes estuvo con carpeta médica justificada. Cobra igual.

Alejandro Ghisiglieri (Proyecto Caroya) acaba de cumplir 60 años y se lo considera “concejal full time” por su participación en las reuniones del Comité de Emergencia. Cobra igual.

Dolores Manubens (Cambiemos) había dicho que no podía estar al servicio de Defensa Civil. Colaboró en cortar telas para barbijos, pero no sumó más horas. No cobró su dieta de abril por no cumplir con la cantidad de horas.