La oposición cuestionó la “poca información” sobre el Parque Industrial

Antes del anuncio de Bridgestone en Dean Funes, el bloque Cambiemos presentó un pedido de informe. “Hay varias cosas que no terminan de cerrar”, dijo Peralta Cruz.

Una de las voces que faltaba en la polémica por la frustrada inversión de Bridgestone en Colonia Caroya –finalmente se radicará en Dean Funes- es la de la oposición.

El bloque Cambiemos del Concejo Deliberante presentó un pedido de informe el pasado miércoles, un día antes del anuncio del Gobernador sobre la multinacional en el Norte de Córdoba.

“Lo de Bridgestone fue la gota que rebalsó el vaso para pedir un informe sobre otras cosas relacionadas al Parque Industrial. Hay poca información”, dijo el edil Matías Peralta Cruz.

“Hay falta de gestión, falta infraestructura o hay un trasfondo que no conocemos. Todos veíamos esto como muy promisorio para la zona y repentinamente se cae. Hace algunos meses había llegado un convenio con Carrizo para una empresa de hormigón a cambio de obras en el predio, nos pidieron aprobar eso a las apuradas, pero cuando hicimos las correcciones no lo enviaron más. Hay varias cuestiones que no terminan de cerrar”, concluyó.