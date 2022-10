Continúa la restauración de la Parroquia del Monserrat

Valeria Lauret, Laura Peschiutta y Rocío Guardia son las tres restauradoras que desde hace un mes están trabajando en las pinturas de la cúpula de la Parroquia Nuestra Señora de Monserrat de Colonia Caroya.

Las dos últimas fueron las responsables de la puesta en valor del Monumento al Inmigrante, mientras que Valeria tiene entre sus antecedentes haber trabajado en el Teatros del Libertador, entre otros.

El Cura Párroco, Pbro. Martín Cervato, y el Consejo Económico de la Parroquia Ntra. Sra. del Monserrat las contrataron para los trabajos y asumieron el gran desafío de involucrar a la comunidad en el financiamiento de estas tareas.

El objetivo es restaurar las pinturas del techo del Presbiterio, dañadas por la humedad y el paso del tiempo.

A 8 metros de altura, con andamios especiales, empezaron a desalinizar las imágenes de San Juan y San Marcos.

La restauración también incluye la renovación del cuadro de La Última Cena, al que se le está consolidando la pintura con un proceso muy artesanal y específico.

También se están quitando capas de pintura látex que no eran las originales y se fueron aplicando en muros, que ahora no pueden “respirar” por ese material usado, que no es el adecuado.

Esa tarea se hace en cada centímetro cuadrado del amplio sector a restaurar, usando espátulas pequeñas para no dañar la capa anterior.

Las restauradoras están seis horas diarias en los andamios, avanzando lentamente en el proceso.

Esta primera etapa demandará cuatro meses y recién en las últimas dos o tres semanas empezará a notarse el cambio.

Recaudación necesaria

Esta fase de restauración tiene un costo de 2 millones de pesos, que deberán abonarse en cuotas de 500 mil por cada mes que demande el trabajo.

Para cubrir esa cifra, la Parroquia sigue ofreciendo bonos de colaboración por un monto de mil pesos.

Por ese motivo, está solicitando el aporte de las familias y empresas de la ciudad, a fin de recaudar esa cifra antes de diciembre.