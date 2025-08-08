¿Cuánto costarán los platos en la Fiesta de las Comidas Típicas?

En la presentación de la Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses se dieron a conocer los valores de la gastronomía que se ofrecerá en el evento.

Grupo IG (Indicación Geográfica)

Picada caroyense para 3 o 4 (con pan): $30.000

Sandwich de salame: $15.000

Grupo Scout San Antonio de Padua

Chorizo con polenta: $9500

Rognosa: $10.000

Frico con polenta rustide (tortilla de quesos, cebolla, con polenta tostada): $12.000

Lidris con cicinis (achicoria con tocino): $7.000

Polenta blanca: $5.500

Choripan: $6.000

Il castello - la poçate

Matambre al celofan c/ polenta blanca: $21.000

Ñoquis con bolognesa: $16.000

Ravioles con bolognesa: $16.000

Isabella comida típica

Codeguines con polenta: $9.500

Bagna cauda con mix verduras y pollo: $20.000

Carne a la bandeja con puré o polenta: $18.000

Verde celeste blanca -Region del Friuli

Chorizo al vinagre de vino, c/ polenta blanca, achicoría: $16.000

Chorizo con pimentón ahumado en vinagre de higo, con reducción de tómate: $16.000

Cappeletti de pollo de chacra con salsa mixta a la ortiga.( mixta: tomate, blanca, ortiga): $15.000

Fettuccine al chañar con salsa scarparo (panceta, cebolla, ajo, vino blanco, crema, tomate): $15.000

Zingarella: $6.500

Tiramisú de mistol: $7.000

Postres Club San Martin

Frutas en almíbar (higo-zapallo-batatitas-durazno): $5.000

Queso con batata o frutas al almíbar: $5.000

Budín de pan o flan clásico (con crema o dulce de leche): $4000

Budín de pan o flan clásico (con frutas al almíbar): $5.000

Postre ensalada de fruta: $5.000

Durazno al natural: $5.000

Peras la malbec: $5.000

Tiramisú: $5.000

Chocotorta: $5.000

Cheescake: $5.000

Pane - productos sin tacc

Lasagna jamon y queso con bolognesa: $16.000

Canelones de verdura con salsa rosa: $16.000

Ravioles de calabaza con bolognesa: 16:000

Tiramisú: $6.500

Chocotorta: $6.500

Budín de pan: $4.000

Pan (individual): $1.000

BEBIDAS.

Gaseosas/agua

Coca Cola / Sprite / Coca Zero 1,5 L: $7.000

Coca Cola / Coca Zero / Sprite / Fanta 500cc: $3.000

Agua Saborizada 500cc: $2.000

Agua mineral 500cc: $2.000

Agua con gas: $2.000

Fernet vaso grande: $12.000

Fernet medida: $6.000

Gancia con Sprite: $10.000

Cerveza Viarava

Cerveza Rubia Lager/ Rubia con miel / Negra/ Frambuesa

500cc: $4.500

800cc: $7.500

Cerveza Apa-Ipa

500cc: $5.000

800cc: $8.000

Vermut Viarava / Gin Tonic Artesanal

500 cc: $5.000

800 cc: $8.000

Bodega Gavianna

Dr Bblend (roble): $20.000

Gavianna (merlot): $20.000

Bodega La Caroyense

Amabile (frambua): $7.000

Caroya (cabernet- malbec): $6.500

Innovaziones (blanco dulce): $7.500

Establecimiento Don Fabio

Malbec: $12.000

Ancelota: $15.000



Bodega Terra Camiare

Navira Malbec: $13.000

Ovum Malbec: $19.500

Establecimiento Di Candi

Torrontes: $8.000

Tannat: $8.000

Finca Rosel

Merlot: $8.000

Frambua: $8.000