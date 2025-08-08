                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

¿Cuánto costarán los platos en la Fiesta de las Comidas Típicas?

En la presentación del evento se dieron a conocer los valores de la gastronomía y bebida. Este año se suman las pastas y productos sin TACC.

Colonia Caroya08 de agosto de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
WhatsApp Image 2025-08-07 at 18.20.53

En la presentación de la Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses se dieron a conocer los valores de la gastronomía que se ofrecerá en el evento. 

Grupo IG (Indicación Geográfica) 
Picada caroyense para 3 o 4 (con pan): $30.000 
Sandwich de salame: $15.000 

Grupo Scout San Antonio de Padua 
Chorizo con polenta: $9500 
Rognosa: $10.000
Frico con polenta rustide (tortilla de quesos, cebolla, con polenta tostada): $12.000 
Lidris con cicinis (achicoria con tocino): $7.000 
Polenta blanca: $5.500 
Choripan: $6.000 

Il castello - la poçate 
Matambre al celofan c/ polenta blanca: $21.000 
Ñoquis con bolognesa: $16.000
Ravioles con bolognesa: $16.000

Isabella comida típica 
Codeguines con polenta: $9.500   
Bagna cauda con mix verduras y pollo: $20.000 
Carne a la bandeja con puré o polenta: $18.000

Verde celeste blanca -Region del Friuli
Chorizo al vinagre de vino, c/ polenta blanca, achicoría: $16.000 
Chorizo con pimentón ahumado en vinagre de higo, con reducción de tómate: $16.000
Cappeletti de pollo de chacra con salsa mixta a la ortiga.( mixta: tomate, blanca, ortiga): $15.000
Fettuccine al chañar con salsa scarparo (panceta, cebolla, ajo, vino blanco, crema, tomate): $15.000
Zingarella: $6.500 
Tiramisú de mistol: $7.000 

Postres Club San Martin 
Frutas en almíbar (higo-zapallo-batatitas-durazno): $5.000 
Queso con batata o frutas al almíbar: $5.000
Budín de pan o flan clásico (con crema o dulce de leche): $4000
Budín de pan o flan clásico (con frutas al almíbar): $5.000
Postre  ensalada de fruta: $5.000
Durazno al natural: $5.000
Peras la malbec: $5.000 
Tiramisú: $5.000 
Chocotorta: $5.000
Cheescake: $5.000

Pane  - productos sin tacc 
Lasagna jamon y queso con bolognesa: $16.000
Canelones de verdura con salsa rosa: $16.000
Ravioles de calabaza con bolognesa: 16:000 
Tiramisú: $6.500
Chocotorta: $6.500
Budín de pan: $4.000
Pan (individual): $1.000

BEBIDAS.

Gaseosas/agua 
Coca Cola / Sprite / Coca Zero 1,5 L: $7.000
Coca Cola / Coca Zero / Sprite / Fanta 500cc: $3.000  
Agua Saborizada 500cc: $2.000 
Agua mineral 500cc: $2.000 
Agua con gas: $2.000 
Fernet vaso grande: $12.000 
Fernet medida: $6.000 
Gancia con Sprite: $10.000 

Cerveza Viarava
Cerveza Rubia Lager/ Rubia con miel / Negra/ Frambuesa 
500cc: $4.500 
800cc: $7.500 
Cerveza Apa-Ipa 
500cc: $5.000 
800cc: $8.000 
Vermut Viarava / Gin Tonic Artesanal
500 cc: $5.000
800 cc: $8.000

Bodega Gavianna 
Dr Bblend  (roble): $20.000
Gavianna (merlot): $20.000 

Bodega La Caroyense
Amabile (frambua): $7.000 
Caroya (cabernet- malbec): $6.500 
Innovaziones (blanco dulce): $7.500 

Establecimiento Don Fabio 
Malbec: $12.000 
Ancelota: $15.000
 
Bodega Terra Camiare 
Navira Malbec: $13.000 
Ovum Malbec: $19.500

Establecimiento Di Candi 
Torrontes: $8.000
Tannat: $8.000 

Finca Rosel 
Merlot: $8.000
Frambua: $8.000

