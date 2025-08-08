¿Cuánto costarán los platos en la Fiesta de las Comidas Típicas?

Con el anuncio de una carpa más grande se presentó la 29° Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses
En el Cabildo de Córdoba se dieron detalles del evento que se realizará en la plaza Nicolás Avellaneda el sábado 16 y domingo 17 de agosto.
En la presentación del evento se dieron a conocer los valores de la gastronomía y bebida. Este año se suman las pastas y productos sin TACC.Colonia Caroya08 de agosto de 2025Ariel Roggio
En la presentación de la Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses se dieron a conocer los valores de la gastronomía que se ofrecerá en el evento.
Grupo IG (Indicación Geográfica)
Picada caroyense para 3 o 4 (con pan): $30.000
Sandwich de salame: $15.000
Grupo Scout San Antonio de Padua
Chorizo con polenta: $9500
Rognosa: $10.000
Frico con polenta rustide (tortilla de quesos, cebolla, con polenta tostada): $12.000
Lidris con cicinis (achicoria con tocino): $7.000
Polenta blanca: $5.500
Choripan: $6.000
Il castello - la poçate
Matambre al celofan c/ polenta blanca: $21.000
Ñoquis con bolognesa: $16.000
Ravioles con bolognesa: $16.000
Isabella comida típica
Codeguines con polenta: $9.500
Bagna cauda con mix verduras y pollo: $20.000
Carne a la bandeja con puré o polenta: $18.000
Verde celeste blanca -Region del Friuli
Chorizo al vinagre de vino, c/ polenta blanca, achicoría: $16.000
Chorizo con pimentón ahumado en vinagre de higo, con reducción de tómate: $16.000
Cappeletti de pollo de chacra con salsa mixta a la ortiga.( mixta: tomate, blanca, ortiga): $15.000
Fettuccine al chañar con salsa scarparo (panceta, cebolla, ajo, vino blanco, crema, tomate): $15.000
Zingarella: $6.500
Tiramisú de mistol: $7.000
Postres Club San Martin
Frutas en almíbar (higo-zapallo-batatitas-durazno): $5.000
Queso con batata o frutas al almíbar: $5.000
Budín de pan o flan clásico (con crema o dulce de leche): $4000
Budín de pan o flan clásico (con frutas al almíbar): $5.000
Postre ensalada de fruta: $5.000
Durazno al natural: $5.000
Peras la malbec: $5.000
Tiramisú: $5.000
Chocotorta: $5.000
Cheescake: $5.000
Pane - productos sin tacc
Lasagna jamon y queso con bolognesa: $16.000
Canelones de verdura con salsa rosa: $16.000
Ravioles de calabaza con bolognesa: 16:000
Tiramisú: $6.500
Chocotorta: $6.500
Budín de pan: $4.000
Pan (individual): $1.000
BEBIDAS.
Gaseosas/agua
Coca Cola / Sprite / Coca Zero 1,5 L: $7.000
Coca Cola / Coca Zero / Sprite / Fanta 500cc: $3.000
Agua Saborizada 500cc: $2.000
Agua mineral 500cc: $2.000
Agua con gas: $2.000
Fernet vaso grande: $12.000
Fernet medida: $6.000
Gancia con Sprite: $10.000
Cerveza Viarava
Cerveza Rubia Lager/ Rubia con miel / Negra/ Frambuesa
500cc: $4.500
800cc: $7.500
Cerveza Apa-Ipa
500cc: $5.000
800cc: $8.000
Vermut Viarava / Gin Tonic Artesanal
500 cc: $5.000
800 cc: $8.000
Bodega Gavianna
Dr Bblend (roble): $20.000
Gavianna (merlot): $20.000
Bodega La Caroyense
Amabile (frambua): $7.000
Caroya (cabernet- malbec): $6.500
Innovaziones (blanco dulce): $7.500
Establecimiento Don Fabio
Malbec: $12.000
Ancelota: $15.000
Bodega Terra Camiare
Navira Malbec: $13.000
Ovum Malbec: $19.500
Establecimiento Di Candi
Torrontes: $8.000
Tannat: $8.000
Finca Rosel
Merlot: $8.000
Frambua: $8.000
