El viaje de Stella y Daniel para conocer el origen de los Brollo

Un viaje de 35 días permitió a dos hermanos investigar profundamente el origen de la familia Brollo.

Luego de recorrer varias localidades con fines turísticos, se fueron a Gemona (Friuli) para saber si existía documentación de Francesco Brollo, el que decidió emigrar y venir a la Argentina con su esposa y su primer hijo (aquí tuvo cuatro más).

Gracias al personal de la Comuna de este pueblo, ubicado al Norte de la ciudad de Udine, accedieron a libros que le permitieron hacer el árbol genealógico hasta el 1700.

Los Brollo vivían en el campo, a 12 km del centro de Gemona. Significa "plantación de frutales" y el apodo del apellido es "Molinut".

Pudieron a llegar hasta Giacomo Brollo (1719), casado con Antonia Calderini. La línea sigue con Pietro (1742 - Doménica Casani), luego con Antonio (1777 - Felicita Sangoi), nuevamente un Pietro (1806 - Elisabeta Cracogna), hasta llegar a Francesco (1842), que se casó con Ana Óngaro.

Estos últimos fueron los que decidieron dejar el Friuli para venir a Colonia Caroya.

Se instalaron en el lote de calle 60 Sur y 128. Vinieron con Pedro (nacido en Gemona).

Luego nacieron Luis (que hizo familia con Oliva Conci); Amadeo (con Angelina Bergagna), Lucía (que se casó con Luis Valentín Londero) y Elisa (Pedro Peresini).

Según el registro de Stella y Daniel, todos los Brollo descienden de estos cinco hermanos.

La perlita: Gracias a la investigación de Stella y Daniel, descubrimos que los tres integrantes de "Con Estilo Propio" (Marilena Brollo, Giuliana Brollo y Ariel Roggio) somos descendientes de Don Francesco.