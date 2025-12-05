El viaje de Stella y Daniel para conocer el origen de los Brollo

Hasta este lunes se puede recorrer la muestra artística de alumnos de la escuela de Santa Teresa
Es una exposición de trabajos que hicieron con la profesora Sara Peschiutta y que se exhibe en Ankara, calle 88 de Colonia Caroya.
Los hermanos viajaron al Friuli y en Gemona accedieron a un material valioso para armar su árbol genealógico.Colonia Caroya05 de diciembre de 2025Ariel Roggio
Un viaje de 35 días permitió a dos hermanos investigar profundamente el origen de la familia Brollo.
Luego de recorrer varias localidades con fines turísticos, se fueron a Gemona (Friuli) para saber si existía documentación de Francesco Brollo, el que decidió emigrar y venir a la Argentina con su esposa y su primer hijo (aquí tuvo cuatro más).
Gracias al personal de la Comuna de este pueblo, ubicado al Norte de la ciudad de Udine, accedieron a libros que le permitieron hacer el árbol genealógico hasta el 1700.
Los Brollo vivían en el campo, a 12 km del centro de Gemona. Significa "plantación de frutales" y el apodo del apellido es "Molinut".
Pudieron a llegar hasta Giacomo Brollo (1719), casado con Antonia Calderini. La línea sigue con Pietro (1742 - Doménica Casani), luego con Antonio (1777 - Felicita Sangoi), nuevamente un Pietro (1806 - Elisabeta Cracogna), hasta llegar a Francesco (1842), que se casó con Ana Óngaro.
Estos últimos fueron los que decidieron dejar el Friuli para venir a Colonia Caroya.
Se instalaron en el lote de calle 60 Sur y 128. Vinieron con Pedro (nacido en Gemona).
Luego nacieron Luis (que hizo familia con Oliva Conci); Amadeo (con Angelina Bergagna), Lucía (que se casó con Luis Valentín Londero) y Elisa (Pedro Peresini).
Según el registro de Stella y Daniel, todos los Brollo descienden de estos cinco hermanos.
La perlita: Gracias a la investigación de Stella y Daniel, descubrimos que los tres integrantes de "Con Estilo Propio" (Marilena Brollo, Giuliana Brollo y Ariel Roggio) somos descendientes de Don Francesco.
Desde las 22 comenzará el acto que tendrá un Pesebre Viviente y Villancicos en la Plaza Nicolás Avellaneda. El lunes es la celebración en la Parroquia por el Día de la Inmaculada Concepción.
Funcionará en el Colegio Médico desde el 15 de diciembre. Está destinada a niños y niñas de 4 a 14 años. Se habilita por primera vez natación adaptada y para personas mayores.
Por la seguidilla de siniestros, la Municipalidad, Policía y Gendarmería se comprometieron a implementar operativos reforzados de control en zona urbana, rural y accesos a la ciudad. Informaron sobre las acciones de educación vial, pero no sobre colocación de nuevos reductores.
Fue el 25 de noviembre del 2000 en Av. San Martín entre calles 60 y 64. El conductor corrió el cuerpo, lo dejó en la banquina y se fue. Se presentó en la Comisaría 12 horas después.
La caroyense fue seleccionada como la representante argentina en el certamen internacional “Mejor Diseñador del Mundo”, que se realizará en Madrid en junio de 2026.
A través del Instituto Zarela Moyano de Toledo llega esta propuesta terciaria que comenzará en abril del 2026 en las instalaciones de la escuela PROA, con modalidad virtual y presencial. Las pre-inscripciones están abiertas.
Desde el viernes y hasta el lunes hay numerosas propuestas. Se destacan la Feria Expo Retro, el certamen Pre-Chacarera, el Encuentro Nacional de Fútbol Infantil y el ensamble de la Escuela de Música.
Envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para implementar el régimen sancionatorio más estricto, con un fuerte foco en los caños de escape libre, tolerancia cero al alcohol y creación de un Registro Municipal de Infractores Reincidentes.
