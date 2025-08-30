                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Alumnos del Ipem 165 Bonoris crearon un videojuego de la Mora

Son de la especialidad Arte Multimedia y programaron en pantalla una modalidad virtual del tradicional juego caroyense.

Colonia Caroya30 de agosto de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
Santino Griguol y Matías Sanchez, alumnos de Arte Multimedia del Ipem 165 Bonoris, presentaron en la Feria de Ciencias un Videojuego de la Mora.

Lo hicieron en dos semanas y en el marco de un proyecto de aprendizaje sobre tradiciones y cultura caroyense.

Esa preparación incluyó una charla de integrantes de la Asociación ERAPLE en el curso para ultimar detalles de lo que ellos ya tenían en mente.

