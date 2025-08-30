Alumnos del Ipem 165 Bonoris crearon un videojuego de la Mora

Abrirán el nivel secundario en la escuela Olga Cossettini
El espacio educativo que funciona en Tronco Pozo anunció que en 2026 inaugurará el primer año de secundaria. Además, iniciaron la construcción del nuevo edificio para el nivel inicial.
Son de la especialidad Arte Multimedia y programaron en pantalla una modalidad virtual del tradicional juego caroyense.Colonia Caroya30 de agosto de 2025Ariel Roggio
Santino Griguol y Matías Sanchez, alumnos de Arte Multimedia del Ipem 165 Bonoris, presentaron en la Feria de Ciencias un Videojuego de la Mora.
Lo hicieron en dos semanas y en el marco de un proyecto de aprendizaje sobre tradiciones y cultura caroyense.
Esa preparación incluyó una charla de integrantes de la Asociación ERAPLE en el curso para ultimar detalles de lo que ellos ya tenían en mente.
La mitad de esa cifra fue consumido dentro de la fiesta y el resto entró a lugares gastronómicos y hoteleros de la ciudad durante el fin de semana anterior.
Es a pedido de varias familias que le sugirieron al Padre Martín tramitar la obra. Podría estar finalizado dentro de dos meses.
Canal 907 transmitió en vivo el evento del fin de semana desde Plaza Nicolás Avellaneda para todo el mundo.
La Municipalidad dio a conocer más detalles del evento de este sábado y domingo en la Plaza Nicolás Avellaneda. Se ofrecerán los primeros productos con el nuevo sello de identidad caroyense.
En la presentación del evento se dieron a conocer los valores de la gastronomía y bebida. Este año se suman las pastas y productos sin TACC.
En el Cabildo de Córdoba se dieron detalles del evento que se realizará en la plaza Nicolás Avellaneda el sábado 16 y domingo 17 de agosto.
Se dieron a conocer los resultados de la votación entre 19 propuestas que hubo en la categoría general, juvenil y de personas mayores. Votaron casi 3 mil personas.
Anunció su participación en la próxima Liga Argentina Masculina y la Nacional Femenina. Será el único equipo del interior de Córdoba en competir en ambas categorías.
Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate hicieron sus celebraciones este domingo a la tarde.
