Alumnos del Ipem 165 Bonoris crearon un videojuego de la Mora

Santino Griguol y Matías Sanchez, alumnos de Arte Multimedia del Ipem 165 Bonoris, presentaron en la Feria de Ciencias un Videojuego de la Mora.

Lo hicieron en dos semanas y en el marco de un proyecto de aprendizaje sobre tradiciones y cultura caroyense.

Esa preparación incluyó una charla de integrantes de la Asociación ERAPLE en el curso para ultimar detalles de lo que ellos ya tenían en mente.