Abrirán el nivel secundario en la escuela Olga Cossettini

La escuela Olga Cossettini y Fundación La Huella anunciaron en el marco de la jornada de Feria de Ciencias que en 2026 abrirán el nivel secundario y tendrán el nuevo edificio del nivel inicial.

El establecimiento educativo funciona en calle 140 entre Pedro Patat y 52 del barrio rural de Tronco Pozo.

Cuenta con sala de 3, 4 y 5 años para el nivel inicial, que tiene clases en el "establo" de Chacra de Luna, pero pronto tendrá su nuevo edificio construido con el concepto de sustentabilidad ambiental, usando botellas plásticas.

Desde hace varias semanas están gestionando la apertura del nivel medio (secundario) y deben cumplir ciertas condiciones del Ministerio de Educación, entre ellas, la cantidad mínima de alumnos para el Primer Año.

A continuación, los testimonios de Anabel Uanino, Emilse Vettori y Gabriela Alcorta sobre todas las novedades de la institución.