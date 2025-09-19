                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Detuvieron a cinco menores de Córdoba que estaban robando en una casa de Colonia Caroya

Entraron a una vivienda de Av. San Martín al 6100 y fueron atrapados cuando intentaban huir. Tenían una mochila con más de medio millón de pesos y 100 dólares. Quedaron a disposición de sus padres.

19 de septiembre de 2025

Cinco menores oriundos de la ciudad de Córdoba fueron detenidos en la tarde del jueves en Av. San Martín al 6100 en momentos en que salían de una casa que acababan de elegir como blanco para robar.

Los sujetos tienen entre 15 y 17 años. La Policía investiga en qué se movilizaron hasta nuestra ciudad, ya que no hay ningún vehículo decuestrado y todos tienen domicilio en la capital.

Al momento de la detención se les incautaron los celulares y una mochila en la que había más de medio millón de pesos y 100 dólares.

El dinero aún no tiene procedencia, ya que no fue sustraído en la casa. 

Según el Comisario Maldonado, los menores fueron entregados a sus progenitores una vez que se demostró el vínculo familiar, tras la intervención de la SENAF.

