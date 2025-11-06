El impacto económico de la Fiesta del Salame fue de 150 millones de pesos

La Fiesta Provincial del Salame Típico convocó a unas 12 mil personas, según datos difundidos por la Municipalidad.

El impacto económico estimado por la Municipalidad superó los 150 millones de pesos, un indicador que refleja el movimiento comercial que genera el evento en toda la región.

El público valoró especialmente la organización, la limpieza, el ambiente, los espectáculos y la atención recibida, otorgando puntajes máximos en todos los aspectos.

Nueve de cada diez personas consideraron razonables los precios y casi la totalidad expresó su intención de volver a participar en futuras ediciones.

Un dato sobresaliente es que el 32 por ciento visitó nuestra ciudad por primera vez lo que refuerza su rol como motor de identidad y promoción turística.

Entre los consultados, el 95 por ciento eran oriundos de la provincia de Córdoba. De ellos, el 42 por ciento llegaron desde la ciudad de Córdoba y uno de cada cuatro era de otras localidades cordobesas, mientras que en ese mismo nivel se registró la presencia de vecinos de la zona (18 por ciento de Colonia Caroya y 8 por ciento de Jesús María).

Más de la mitad de los encuestados decidieron venir a la fiesta con su pareja y otros familiares.

Sobre su permanencia en el evento, la mayoría decidió compartir entre tres y cuatro horas. Seis de cada 10 personas, manifestaron sentirse interesados en la gastronomía y en la experiencia al decidir asistir a la fiesta.

El 71 por ciento de los consultados compró salame, ya sea en picada o en piezas.

Estos datos fueron obtenidos de las encuestas realizadas el pasado domingo por el Centro de Estadísticas Municipal para conocer el nivel de satisfacción con el evento.

Sustentabilidad

Con motivos de disminuir, reciclar y generar un compromiso ambiental en dicho evento, se invitó a las personas que asistieron a realizar un “ecocanje” de los residuos que generaban por unas golosinas, semillas, plantines o ecobolsas reutilizables donados por diferentes comercios y áreas municipales.

En lo que respecta a lo ambiental se logró reducir emisiones de dióxido de carbono al generase menos residuos mezclados, disminuyendo el transporte y su enterramiento.

La cantidad de residuos que se generó en dicho evento fue de un 35 por ciento menor al mismo evento del año pasado.

Se recuperaron 50 botellas de vino que vuelven a Bodega Di Candi, 60 botellas de vidrio variadas y 550 botellas de plástico que serán almacenadas y comercializadas por el club Agraria.