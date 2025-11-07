La Parroquia reedita la "Zona liberada para la alegría"

La Pastoral de Adicciones de la Parroquia Ntra. Sra. del Monserrat realizará este domingo la "Zona liberada para la alegría", un espacio para hablar de adicciones, pero en el marco de una tarde de música, arte y deportes.

Será desde las 15 y hasta las 19 en el Parque de Guyón.

Es la segunda edición de esta actividad que se enmarca en el trabajo de varios grupos de la Parroquia en el acompañamiento a personas con algún tipo de adicción.

Zona Liberada es una propuesta que busca crear y alentar iniciativas de prevención y acompañamiento de las adicciones. Es una experiencia “condensada” de entretenimiento creativo para los niños, los adolescentes y los jóvenes.

Ofrece experiencias vinculadas al deporte, el juego, la música, el arte, la literatura, la tecnología, los oficios, etc. Busca alentar, con mensajes claros y reflexiones simples, a una vida verdaderamente alegre y libre de adicciones.

Intenta convertirse en una “propuesta modelo” para que otros puedan reproducir espacios y tiempos similares en sus barrios, instituciones, parroquias, centros de culto, etc.

Zona Liberada es un espacio, un territorio, al aire libre, en el que la persona ingresa y participa de los distintos espacios que se ofrecen. Una vez en el territorio se encontrará con: una propuesta central (escenario) compuesta de: baile, música, interpretaciones teatrales, breves reflexiones, proyecciones audiovisuales, etc. y una serie de propuestas periféricas que puede aprovechar y experimentar como: cuenta cuentos, deporte, manualidades, fotografía, producción audiovisual, producciones manuales con madera, etc.

Habrá un sitio en el que se hablará de las adicciones de manera específica. Además, las instituciones que trabajan en la prevención y acompañamiento de las mismas, podrán participar ofreciendo información respecto de lo que hacen o del modo que lo consideren