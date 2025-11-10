"Halitosis alcohólica" y "brote psiquiátrico", las frases policiales sobre los hechos del fin de semana

Tras el fin de semana que conmocionó a la comunidad caroyense y con repercusiones mediáticas en todo el país, este lunes la Policía dejó en claro con dos simples conceptos sobre las posibles causas de los siniestros viales.

Sobre el caso del sábado, en el que una joven de 26 años murió atropellada por un automóvil que se dio a la fuga, el Comisario Maldonado dijo: “Cuando (el conductor) se presenta junto a su madre, los médicos que lo revisan constatan que tenía halitosis alcohólica, por lo que se dispuso además la extracción de sangre para el correspondiente examen toxicológico”.

El joven de 22 años sigue detenido bajo la imputación de "Homicidio culposo agravado".

En tanto, el domingo un automóvil Ford Ka impactó violentamente contra un acoplado estacionado en calle 42 entre la 29 y la 30 luego de haber atropellado frente al Cementerio Parque a una mujer y a un auto, que entraban a darle el último adiós a Milagros Utrera, la joven que murió el sábado.

El Ka pasó por la calle del Cementerio Parque en momentos en que llegaba la caravana de autos para el sepelio de Mili.

En el trayecto embistió a una mujer mayor de edad, familiar directo de Utrera, y luego a un automóvil.

Cuando el conductor se bajó a pedir explicaciones, la conductora del Ford se escapó del lugar. "Le tiró el auto encima a mi sobrino", dijo un hombre que venía dentro del vehículo chocado.

En su fuga, el Ka circuló por calle 42 hasta que impactó contra un acoplado.

Fuentes judiciales nos confirmaron que se debió aplicar el protocolo de salud mental mientras se esperan los resultados de los peritajes.

Maldonado amplió: "La conductora fue trasladada al hospital por un brote psiquiátrico y está en el Hospital Vicente Agüero".