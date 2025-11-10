"Halitosis alcohólica" y "brote psiquiátrico", las frases policiales sobre los hechos del fin de semana

El impacto económico de la Fiesta del Salame fue de 150 millones de pesos
Es el cálculo que difundió la Municipalidad tras el evento del domingo. Hubo buenos resultados en el nivel de satisfacción consultada al público.
Las autoridades de la Departamental Colón dieron detalles importantes sobre el choque fatal del sábado y la situación de la mujer que protagonizó tres colisiones el domingo.10 de noviembre de 2025
Tras el fin de semana que conmocionó a la comunidad caroyense y con repercusiones mediáticas en todo el país, este lunes la Policía dejó en claro con dos simples conceptos sobre las posibles causas de los siniestros viales.
Sobre el caso del sábado, en el que una joven de 26 años murió atropellada por un automóvil que se dio a la fuga, el Comisario Maldonado dijo: “Cuando (el conductor) se presenta junto a su madre, los médicos que lo revisan constatan que tenía halitosis alcohólica, por lo que se dispuso además la extracción de sangre para el correspondiente examen toxicológico”.
El joven de 22 años sigue detenido bajo la imputación de "Homicidio culposo agravado".
En tanto, el domingo un automóvil Ford Ka impactó violentamente contra un acoplado estacionado en calle 42 entre la 29 y la 30 luego de haber atropellado frente al Cementerio Parque a una mujer y a un auto, que entraban a darle el último adiós a Milagros Utrera, la joven que murió el sábado.
El Ka pasó por la calle del Cementerio Parque en momentos en que llegaba la caravana de autos para el sepelio de Mili.
En el trayecto embistió a una mujer mayor de edad, familiar directo de Utrera, y luego a un automóvil.
Cuando el conductor se bajó a pedir explicaciones, la conductora del Ford se escapó del lugar. "Le tiró el auto encima a mi sobrino", dijo un hombre que venía dentro del vehículo chocado.
En su fuga, el Ka circuló por calle 42 hasta que impactó contra un acoplado.
Fuentes judiciales nos confirmaron que se debió aplicar el protocolo de salud mental mientras se esperan los resultados de los peritajes.
Maldonado amplió: "La conductora fue trasladada al hospital por un brote psiquiátrico y está en el Hospital Vicente Agüero".
fue en una Misa presidida por el Cardenal Ángel Rossi. El depósito de las cenizas de los difuntos se realizará el primer viernes de cada mes, de acuerdo al protocolo.
Ocurrió entre calles 17 y 18 en la mañana de este sábado. El vehículo perdió el paragolpes en el lugar del siniestro.
Estaba estacionada en calle 42 y 51 y durante la madrugada, delincuentes rompieron la ventanilla y se llevaron el vehículo. Además usaron las tarjetas para hacer compras por unos 400 mil pesos.