                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Click Aquí                                                                  Click AquíAñadir un título (1)

Marcos Milinkovic dio una clínica de voley en el Club Agraria

La leyenda de esta disciplina en nuestro país pasó el fin de semana por Colonia Caroya. Se mostró "sorprendido" por el nivel de quienes participaron de la actividad.

12 de noviembre de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
DSC_0324

El pasado fin de semana, Marcos Milinkovic estuvo en Colonia Caroya brindando una clínica de voley en el Club Agraria.

Lo hizo durante el sábado y domingo ante unos 50 jugadores de diferentes categorías y clubes, que se anotaron para recibir los consejos de quien ahora se dedica a ser entrenador.

Marcos Carlos Milinkovic es un exjugador de voleibol argentino.

Fue capitán de la Selección argentina, el opuesto titular indiscutido y uno de los mejores atacantes del mundo.

En el 2000, fue nombrado por la FIVB como uno de los 25 mejores jugadores del siglo XX de voleibol.

Lo más visto
Boletín de noticias