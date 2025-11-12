Marcos Milinkovic dio una clínica de voley en el Club Agraria

La Parroquia del Monserrat habilitó el Cinerario
fue en una Misa presidida por el Cardenal Ángel Rossi. El depósito de las cenizas de los difuntos se realizará el primer viernes de cada mes, de acuerdo al protocolo.
La leyenda de esta disciplina en nuestro país pasó el fin de semana por Colonia Caroya. Se mostró "sorprendido" por el nivel de quienes participaron de la actividad.12 de noviembre de 2025Ariel Roggio
El pasado fin de semana, Marcos Milinkovic estuvo en Colonia Caroya brindando una clínica de voley en el Club Agraria.
Lo hizo durante el sábado y domingo ante unos 50 jugadores de diferentes categorías y clubes, que se anotaron para recibir los consejos de quien ahora se dedica a ser entrenador.
Marcos Carlos Milinkovic es un exjugador de voleibol argentino.
Fue capitán de la Selección argentina, el opuesto titular indiscutido y uno de los mejores atacantes del mundo.
En el 2000, fue nombrado por la FIVB como uno de los 25 mejores jugadores del siglo XX de voleibol.
Las autoridades de la Departamental Colón dieron detalles importantes sobre el choque fatal del sábado y la situación de la mujer que protagonizó tres colisiones el domingo.
Estaba estacionada en calle 42 y 51 y durante la madrugada, delincuentes rompieron la ventanilla y se llevaron el vehículo. Además usaron las tarjetas para hacer compras por unos 400 mil pesos.
Fue al mediodía en una vivienda de calle 40. El bebé nació con 3,8 kilos y está en buen estado de salud. Trabajaron, además, médicos del AMI.
