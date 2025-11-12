Marcos Milinkovic dio una clínica de voley en el Club Agraria

El pasado fin de semana, Marcos Milinkovic estuvo en Colonia Caroya brindando una clínica de voley en el Club Agraria.

Lo hizo durante el sábado y domingo ante unos 50 jugadores de diferentes categorías y clubes, que se anotaron para recibir los consejos de quien ahora se dedica a ser entrenador.

Marcos Carlos Milinkovic es un exjugador de voleibol argentino.

Fue capitán de la Selección argentina, el opuesto titular indiscutido y uno de los mejores atacantes del mundo.

En el 2000, fue nombrado por la FIVB como uno de los 25 mejores jugadores del siglo XX de voleibol.