Colonia Caroya ofrecerá la Carrera de Marketing Digital

A través del Instituto Zarela Moyano de Toledo llega esta propuesta terciaria que comenzará en abril del 2026 en las instalaciones de la escuela PROA, con modalidad virtual y presencial. Las pre-inscripciones están abiertas.

Colonia Caroya21 de noviembre de 2025
WhatsApp Image 2025-11-20 at 11.18.13

El Instituto Superior Zarela Moyano de Toledo dictará la Tecnicatura Superior en Marketing Digital para el Cohorte 2026 en nodo Colonia Caroya.

Esta nueva carrera fue gestionada por la intendente Paola Nanini ante el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y de desarrollará en las instalaciones de la Escuela PROA del barrio Aires de Caroya.

El cursado tendrá una modalidad combinada, durará dos años y medio con una carga de 1417 horas reloj.

El egresado estará preparado para realizar un análisis pormenorizado del contexto y los cambios socioculturales que modifican las tendencias de consumo, con el objetivo de organizar y gestionar desarrollos de planes de marketing en medios no tradicionales, respetando normativas y requerimientos vigentes en el ámbito de la producción.

Las preinscripciones ya están abiertas hasta el 31 de diciembre a través de Ci.Di en el link https://www.cba.gov.ar/gestion-estudiantes/

Recomendaciones antes de preinscribirse en www.istoledo-cba.infd.edu.ar

