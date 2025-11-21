Colonia Caroya ofrecerá la Carrera de Marketing Digital

Cintia Durán llevará su alta costura a Europa
La caroyense fue seleccionada como la representante argentina en el certamen internacional “Mejor Diseñador del Mundo”, que se realizará en Madrid en junio de 2026.
Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.
A través del Instituto Zarela Moyano de Toledo llega esta propuesta terciaria que comenzará en abril del 2026 en las instalaciones de la escuela PROA, con modalidad virtual y presencial. Las pre-inscripciones están abiertas.Colonia Caroya21 de noviembre de 2025Ariel Roggio
El Instituto Superior Zarela Moyano de Toledo dictará la Tecnicatura Superior en Marketing Digital para el Cohorte 2026 en nodo Colonia Caroya.
Esta nueva carrera fue gestionada por la intendente Paola Nanini ante el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y de desarrollará en las instalaciones de la Escuela PROA del barrio Aires de Caroya.
El cursado tendrá una modalidad combinada, durará dos años y medio con una carga de 1417 horas reloj.
El egresado estará preparado para realizar un análisis pormenorizado del contexto y los cambios socioculturales que modifican las tendencias de consumo, con el objetivo de organizar y gestionar desarrollos de planes de marketing en medios no tradicionales, respetando normativas y requerimientos vigentes en el ámbito de la producción.
Las preinscripciones ya están abiertas hasta el 31 de diciembre a través de Ci.Di en el link https://www.cba.gov.ar/gestion-estudiantes/
Recomendaciones antes de preinscribirse en www.istoledo-cba.infd.edu.ar
La caroyense fue seleccionada como la representante argentina en el certamen internacional “Mejor Diseñador del Mundo”, que se realizará en Madrid en junio de 2026.
Desde el viernes y hasta el lunes hay numerosas propuestas. Se destacan la Feria Expo Retro, el certamen Pre-Chacarera, el Encuentro Nacional de Fútbol Infantil y el ensamble de la Escuela de Música.
Tras los siniestros del pasado fin de semana, el edil Matías Roldán dijo que "en la ciudad falta un equipo serio que trate la seguridad vial".
Fue al mediodía en una vivienda de calle 40. El bebé nació con 3,8 kilos y está en buen estado de salud. Trabajaron, además, médicos del AMI.
Ocurrió entre calles 17 y 18 en la mañana de este sábado. El vehículo perdió el paragolpes en el lugar del siniestro.
fue en una Misa presidida por el Cardenal Ángel Rossi. El depósito de las cenizas de los difuntos se realizará el primer viernes de cada mes, de acuerdo al protocolo.
Es el cálculo que difundió la Municipalidad tras el evento del domingo. Hubo buenos resultados en el nivel de satisfacción consultada al público.
Fue la propuesta ganadora en la votación que se hizo este año. Es una unidad que trasladará a personas desde sus casas hasta el Complejo.
Quedaría inaugurada en los primeros días de diciembre. Ubicada sobre la Ruta E66, reemplazará a la actual estructura y permitirá operar servicios de corta, media y larga distancia.
Estuvo siete días en terapia intensiva y ahora debe esperar un mes para que la obra social APROSS le envíe las prótesis que necesita. "Salió creyendo que estaba jugando al rally, me atropelló, me podría haber matado y siguió", dijo sobre la responsable de los siniestros.
Desde el viernes y hasta el lunes hay numerosas propuestas. Se destacan la Feria Expo Retro, el certamen Pre-Chacarera, el Encuentro Nacional de Fútbol Infantil y el ensamble de la Escuela de Música.
Durante la próxima semana, las familias pueden acercarse a los Polideportivos de Bº 17 de octubre, de Bº Sierras y Parque y de la localidad de Sinsacate para anotar a niños y niñas.
A través del Instituto Zarela Moyano de Toledo llega esta propuesta terciaria que comenzará en abril del 2026 en las instalaciones de la escuela PROA, con modalidad virtual y presencial. Las pre-inscripciones están abiertas.