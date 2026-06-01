El impacto económico de los recitales en Jesús María fue de 10 millones de dólares

Jesús María vivió un fin de semana de gran convocatoria con más de 57.000 visitantes y turistas que participaron del recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y del Festival Nacional del Cuarteto.

En el marco del fin de semana XXL, la productora Universo Jiménez calculó un impacto económico de alrededor de 10 millones de dólares por ambos eventos.

Gastos efectuados en Jesús María por no residentes: 7.170.636 dólares.

Gastos en Jesús María efectuados por residentes: 350,221 dólares.

Gastos efectuados fuera de Jesús María: 2.375.843 dólares.

El relevamiento realizado por la Agencia de Desarrollo Económico (ADE), basado en encuestas a comerciantes, emprendedores y prestadores locales, reflejó un balance positivo para la actividad económica de la ciudad.

El operativo integral desplegado por la Municipalidad involucró a 239 agentes de distintas áreas y permitió garantizar seguridad, servicios, movilidad y asistencia durante las dos jornadas.

En materia turística, los alojamientos habilitados tuvieron una ocupación del 100%.

La Estancia Jesuítica recibió 755 visitantes. Además, llegaron turistas provenientes de distintas provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Catamarca, Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, generando también un derrame regional hacia localidades vecinas como Colonia Caroya, Sinsacate y Villa del Totoral.

El operativo municipal estuvo conformado por 164 agentes internos y 75 externos, con una destacada participación de las áreas de Servicios Públicos, Control de Tránsito, Guardia Urbana Municipal, Defensa Civil y Turismo, junto a equipos de Salud, Bromatología, Comercio, Comunicación, Electricistas, Género y otras dependencias.

Durante el fin de semana se desplegó una amplia cobertura sanitaria con puestos médicos, paramédicos, enfermería y ambulancias. Pese a la masiva concurrencia, no fue necesario activar servicios de emergencia de mayor complejidad.

La agenda cultural complementaria también tuvo una importante respuesta del público. El Espacios JM Rock y Cuarteto reunieron entre 14.000 y 16.000 personas, consolidándose como propuestas de recreación, encuentro y activación económica.

De esta manera, el fin de semana XXL dejó un balance altamente positivo para la ciudad, consolidando a Jesús María como un destino capaz de recibir grandes convocatorias y generar un impacto directo en el turismo, la economía local y la proyección de su identidad cultural.