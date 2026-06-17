La Guardia Local debió intervenir en dos casos de alcoholemia positiva

En el marco de los controles preventivos que realiza a diario la Guardia Local de Colonia Caroya, durante la madrugada de este miércoles, en momentos posteriores al partido de la Selección Argentina, se debió intervenir en dos situaciones de alcoholemia positivo.

A las 2, personal del Área de Tránsito interceptó en calle 10 un vehículo que circulaba sin luces reglamentarias y a alta velocidad.

Era un Peugeot 301 conducido por un joven de 29 años oriundo de Colonia Tirolesa, que para fugarse del control ingresó al Parque de Guyón a gran velocidad.

En medio del predio fue interceptado por el móvil de la Guardia Local, que posteriormente requirió la asistencia de la Policía.

Una vez retenido el vehículo, se le realizó al conductor el test de alcoholemia correspondiente, que arrojó resultado positivo.

Una hora más tarde, se intervino en otro hecho: un conductor quedó dormido al volante cuando intentaba cruzar la calle 46 y 33.

El vehículo quedó en medio de la calle y esa situación llamó la atención de la Guardia, que socorrió al hombre (de más de 40 años de edad y domiciliado en Jesús María), constatando que estaba en estado de ebriedad.

Al realizarle el test de alcoholemia también dio positivo, por lo que se retuvo el automóvil.