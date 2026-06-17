Tronco Pozo organiza este viernes la tradicional Peña

El Centro Vecinal Tronco Pozo vuelve a realizar la tradicional Peña Folklórica, un encuentro pensado para celebrar raíces, fortalecer lazos comunitarios y mantener viva la identidad cultural del barrio.

La actividad se desarrollará en el marco de los festejos por el Día del Barrio y el Día de la Bandera, recuperando una celebración histórica que durante muchos años formó parte de la vida social y cultural de esta comunidad rural.

Cabe destacar que, en mayo de 2025, a partir de un proyecto presentado por el Centro Vecinal, el Concejo Deliberante de la ciudad declaró de Interés Legislativo Municipal la fecha “20 de junio” como conmemoración de la creación del Barrio Tronco Pozo.

Asimismo, también fue declarada de Interés Municipal la realización de la tradicional Peña Folklórica.

La cita será este viernes 19 de junio, desde las 21 horas, en el Club Sportivo Unión Tronco Pozo, ubicado en calle Pedro Patat Sur esquina calle 144.

Actuarán: Los Duarte, DelMonte, Aparceros del Chamamé, Linaje y Exa 17.

Además, participarán academias de danza de la zona y se realizará la Jura de la Bandera de los alumnos de 4° grado de la Escuela Olga Cossettini.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 15 mil pesos.

El evento contará con un completo servicio de buffet con comidas típicas y bebidas, en un ambiente climatizado para disfrutar en familia.