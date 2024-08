Campeonato Provincial de Ajedrez por equipos en Jesús María

El sábado 17 y domingo 18 de agosto se llevará a cabo el Torneo Provincial de Ajedrez por Equipos en Jesús Maria, un evento que contará con el acompañamiento de la Municipio Jesusmariense.

La organización del campeonato está a cargo del Circulo de Ajedrez de Jesús María y el Norte Cordobés, presidido por Franco Ignacio Perafan y Alejandro Alioni.

Durante estos días, se espera la llegada de equipos de toda la provincia de Córdoba. Este evento no solo promete un alto nivel de competencia, sino también fomentar el desarrollo y la difusión del ajedrez en la región.

Todos los detalles del Torneo Provincial de Ajedrez:

Fecha: Sábado 17 y domingo 18 de Agosto

Lugar de juego: Salón 16 de Mayo del Anfiteatro de Doma y Folklore, sito en Cleto Peña 82, Jesús María, Córdoba.



Cronograma:

Sábado 17/08/2024

Desde las 9 h: Recepción y Alojamiento de las delegaciones

11:00 h Cierre de inscripciones.

11:15 h: Acto Inaugural

11:30 h: Primera Ronda

15:00 h: Segunda Ronda

18:00 h: Tercera ronda



Domingo 18/08/2024

09:00: Cuarta Ronda

11:00: Quinta Ronda

15:00: Última Ronda

Acto de Clausura y Entrega de Premios al finalizar la última ronda

Reglamento del campeonato:

Árbitro Principal: AI ESTEBAN, Víctor Miguel

Sistema Suizo a 6 rondas

Ritmo de juego: 30 minutos más 15 segundos de incremento desde la jugada 1

Los equipos se conformarán con 4 ajedrecistas titulares y hasta 1 suplente

(opcional).

Uno de los jugadores o un extra será capitán de equipo. (Se

tomará el Ranking Internacional Standard al 1 de Agosto de 2024)

Cada equipo podrá, como máximo, incorporar un jugador de otro Club o

Federación, de cualquier Ranking.

Se utilizará el Reglamento Olímpico: La clasificación final será por puntos

match (2 puntos match ganado, 1 punto por match empatado y 0 por

perdido).



Desempates:

1° Puntos partidas

2° Resultado particular (o particulares) cuando sea posible aplicarlos,

3° Sonneborn-Berger,

4° Buchholz Total FIDE.



Formulario de Pre Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4JBTejU4W3urf18NfqxQKUbCgx DESLg76-KACF8pdarTtCQ/viewform?usp=pp_url



Opciones:

1) Inscripción por jugador hasta el 17/07/24 $ 7.500. (No incluye

alojamiento, ni comidas). Después de esa fecha $10.000.-

2) Inscripción por jugador, con alojamiento en hotel c/desayuno incluido

$19.500,00, hasta el 30 de junio. Después de esa fecha $ 25.000. (NO

incluye comidas). Las habitaciones son dobles, triples o cuádruples.



Premiación:

Copa al equipo Campeón y presentes para sus integrantes.

Copa al equipo Sub Campeón y presentes para sus integrantes.

Copa al equipo Mejor Sub 1600 o No Rankeados (Todos los integrantes del

equipo tienen que tener menos de 1600 de Ranking Internacional o no poseer

ranking) y presentes para sus integrantes.

Presentes a los cinco Mejores Tableros.



Pagos por transferencia a la siguiente cuenta:

Franco Ignacio Perafan CVU: 0000003100061827398415

Alias: francoperafan.chess CUIT/CUIL: 20398236085

Mercado Pago



Organiza: Circulo de Ajedrez de Jesús María y el Norte Cordobés.

Mayor Información a los celulares:

ALIONI, Alejandro 3525 441767

ESTEBAN, Víctor M. 351 2450295

Testimonio de Alejandro Alioni - Delegado del Circulo de Ajedrez de Jesús María: