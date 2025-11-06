La gran agenda del fin de semana

Raly Barrionuevo estará en la Peña del Huerto
La 5º edición de este evento folklórico a beneficio del colegio de Jesús María será el viernes 8 de noviembre en el Salón de Sinsacate.
Desde el viernes y hasta el lunes hay variadas propuestas culturales, musicales, turísticas y deportivas en Jesús María y Colonia Caroya.Agenda06 de noviembre de 2025Ariel Roggio
VIERNES.
Noche de los Museos. El viernes a la noche, desde las 20 y hasta la medianoche, habrá propuestas en las Estancias Jesuíticas de Colonia Caroya y Jesús María, en el Museo Luis Biondi, en la Torre Céspedes y en el Centro Cultural La Caroyense. Todo es con acceso gratuito.
Mora. Se juega el viernes desde las 21 la segunda fecha del Campeonato de Mora en el Club El Porvenir de Puesto Viejo. Inscripción: 14 mil pesos por pareja.
Aniversario Bettys. Bettys Resto Bar celebra este viernes el 8º Aniversario. Desde las 21 y hasta las 5 de la madrugada habrá espectáculos en vivo.
SÁBADO.
Risísticamente. El sábado a las 21 se presenta el espectáculo “Risísticamente” en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Entradas a 10 mil pesos.
Bicicleteada. La Parroquia del Monserrat organiza la actividad “Bicicleteamos con María”, este sábado a las 17:30 desde el Parque de Guyón hasta el templo del Lote XV.
Fiestas Mayores. Este sábado 8 de noviembre llega por primera vez a Jesús María “Fiestas Mayores”, para más de 35 años. Temática blanco y negro. Será en el Salón Beyond.
Coros en la Capilla. El sábado a las 19:30 habrá un Encuentro Coral en la Capilla de la Estancia de Caroya. Actuarán “Coro Meridional” y el grupo vocal “Fuga2”. Entrada gratuita.
Básquet. El Bochas visita a Gorriones de Río Cuarto por Liga Nacional Femenina este sábado a las 20.
Voley. El ex jugador de la Selección Argentina y gran referente de este deporte, Marcos Milinkovic, estará en el Club Agraria dictando una clínica.
Peña en Los Chañares. El sábado desde las 19:30, la escuela Domingo F. Sarmiento organiza su tradicional peña con entrada gratuita. Actuarán Chequelo, Folklore por siempre, Los Vizcacheros, Almas Mellizas, entre otros.
Feria Ropa con Historia. Este sábado de 9 a 19 se hará una nueva edición de la Feria “Ropa con historia” en calle Pedro Patat Norte al 166.
Aniversario del Club de San Durí. Este sábado desde las 21:30 se hará la Cena por el 88º Aniversario del Club Sportivo Vicente Agüero. El menú incluye entrada, pollo y lechón con ensalada, postre (bebida libre). Tarjetas a 55 mil pesos (mayores de 10 años). Actúan Pedrito Gazzoni y Anahí Ñañez.
DOMINGO.
Puerto Caroya. El domingo al mediodía, Puerto Caroya propone almuerzo y baile con Banda La Ruta. Tarjetas a 20 mil pesos para el menú y baile; y de 8 mil pesos para quienes quieran ir después de la comida.
Básquet. El domingo a las 20:30, será el debut de local del BSC en la Liga Argentina Masculina ante Amancay de La Rioja.
Futbol. Por el Torneo Regional Amateur, Club Social y Deportivo Colón recibirá al Bochas Sport Club este domingo a las 19:00.
Zona liberada para la alegría. La Pastoral de Adicciones de la Parroquia del Monserrat realizará un encuentro en el Parque de Guyón desde las 15 y hasta las 19. Habrá juegos, arte y música en vivo con la Escuela de Música de Colonia Caoya, Almas Mellizas y Delfi Agüero.
LUNES.
Fiesta de la tradición PROA. El lunes se celebra el Día de la Tradición y la escuela PROA de Colonia Caroya hará una fiesta desde las 8:30 hasta las 15. Actuarán la Banda de Gendarmería, Dos Folk, entre otros.
