Una decena de medallas para las acróbatas del Bochas en Chile
Alumnas de Acrobacias Aéreas del Bochas Sport Club consiguieron excelentes resultados en el Torneo TAAT que se desarrolló en Santiago de Chile el pasado fin de semana.
Fueron seis medallas de primer puesto y cuatro de segundo lugar, además de premios especiales.
Primeros puestos:
- Justina Dolivo
- Martina Mercado
- Martina Funes
- Guillermina De Lorenzo
- Agustina Funes
- Catalina Salera
Segundos puestos:
- Mila Giuppone Balestrelli
- Emma Capello Zuliani
- Agostina Guyon
- Agostina Sánchez
Premios especiales
Agustina Funes: Mejor puntaje Elite y Mejor Artista del Torneo
Martina Funes: Mejor puntaje Pre Elite
Bochas Sport Club: Mejor Academia.
El grupo estuvo liderado por las profesoras Cynthia Juárez y Trinidad Toledo.
Es el segundo año consecutivo que la disciplina viaja a otro país: en 2025 fueron a Paraguay y a Chile, donde Julieta Juárez logró una medalla de primer puesto.