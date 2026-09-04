Una decena de medallas para las acróbatas del Bochas en Chile

Alumnas de Acrobacias Aéreas del Bochas Sport Club consiguieron excelentes resultados en el Torneo TAAT que se desarrolló en Santiago de Chile el pasado fin de semana.

Fueron seis medallas de primer puesto y cuatro de segundo lugar, además de premios especiales.

Primeros puestos:

Justina Dolivo

Martina Mercado

Martina Funes

Guillermina De Lorenzo

Agustina Funes

Catalina Salera

Segundos puestos:

Mila Giuppone Balestrelli

Emma Capello Zuliani

Agostina Guyon

Agostina Sánchez

Premios especiales

Agustina Funes: Mejor puntaje Elite y Mejor Artista del Torneo

Martina Funes: Mejor puntaje Pre Elite

Bochas Sport Club: Mejor Academia.

El grupo estuvo liderado por las profesoras Cynthia Juárez y Trinidad Toledo.

Es el segundo año consecutivo que la disciplina viaja a otro país: en 2025 fueron a Paraguay y a Chile, donde Julieta Juárez logró una medalla de primer puesto.