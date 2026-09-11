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Por los pronósticos para el verano, los municipios armarán una Mesa Regional de Defensa Civil

La provincia pidió a los gobiernos locales que empiecen a trabajar de manera preventiva y con protocolos de actuación ante los posibles fenómenos naturales por el fenómeno "El Niño".
Regionales11 de septiembre de 2026Ariel RoggioAriel Roggio

Por iniciativa de la Intendente Paola Nanini, este martes se hizo la primera reunión para conformar una Mesa Regional de Defensa Civil como respuesta al pedido del Gobierno de la Provincia de Córdoba para que los municipios empiecen a trabajar de manera preventiva y con protocolos de actuación ante los posibles fenómenos naturales del próximo verano.

Participaron las máximas autoridades de Jesús María, Sinsacate y Colonia Vicente Agüero, además de Defensa Civil, Guardia Local, Bomberos Voluntarios, Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional, Cooperativa de Servicios Públicos, Sociedad Rural, Festival de Doma y Folklore, entre otras.

En este primer encuentro se informó sobre algunos aspectos que ya fueron relevados, como los microembalses y lagunas de retención existentes en las cuencas de los ríos Carnero, Guanusacate y Río Pinto y en las obras que aún se deben completar.

Desde cada institución se plantearon situaciones a tener en cuenta para la rápida intervención ante posibles tormentas, considerando fundamental el buen estado de los caminos. Es por ello que en próximas reuniones se convocarán a Consorcios Camineros y Canaleros.

Colonia Caroya, por su parte, está trabajando en la consolidación de calles urbanas y rurales, especialmente las que se vieron afectadas por las escorrentías en el último verano, como la 124 y la 144.

Los trabajos incluyen la limpieza de alcantarillas y la decisión de destapar el canal de desagües de calle 52 en su trazado urbano.

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