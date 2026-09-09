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Matías Roldán anunció que "Unidos Podemos" fue inscripto como partido político local

El actual concejal aprovechó el acto para pedir que en las elecciones caroyense la oposición vaya unida. "Ya estamos en conversación con otros espacios", dijo. 
09 de septiembre de 2026Ariel RoggioAriel Roggio

El pasado sábado, el espacio Unidos Podemos anunció que recibió el reconocimiento definitivo como partido político municipal, otorgado recientemente por el Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba, para participar de las elecciones caroyenses del 2027.

Cabe recordar que Matías Roldán fue candidato a Intendente en el 2023 con el sello del Partido Demócrata Cristiano. 

En diálogo con los medios de prensa, el actual concejal dijo que espera una unidad en la oposición (en 2023 hubo cuatro listas opositoras).

"Ya estamos en conversaciones con otros espacios políticos", dijo Roldán. 

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