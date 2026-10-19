Anunciaron una nueva edición del "Terra Nostra": sortearán 67 terrenos

La Intendente Paola Nanini y la Secretaria de Obras Públicas Arq. Luisina Campana, anunciaron esta mañana la implementación de una nueva edición del programa municipal Terra Nostra.

Desde el Banco Municipal de Inmuebles, un total de 67 terrenos serán adjudicados a familias de Colonia Caroya con necesidad habitacional, a pagar de contado o financiado, a un valor un 60 por ciento menor al del mercado inmobiliario.

"El programa Terra Nostra nace de la convicción de que el acceso a la tierra no puede ser solo un sueño, sino una realidad para quienes buscan progresar con su trabajo y esfuerzo”, remarcó la intendente, y destacó la importancia de impulsar políticas públicas que brinden oportunidades de acceso a la tierra y acompañen el crecimiento de las familias de Colonia Caroya.

Las inscripciones para ser parte del padrón se habilitan desde este lunes 19 hasta el lunes 9 de noviembre a través de la web: https://municcdigi.coloniacaroya.gov.ar/

En ese portal, el vecino deberá registrarse para luego completar el formulario.

Requisitos:

Se solicita el DNI del solicitante y grupo familiar, informe negativo de dominio, documentación laboral y de ingresos.

Los postulantes deben tener más de 18 años, con residencia mínima de dos años en la ciudad, acreditar que no tiene ningún inmueble a su nombre ni de los integrantes del grupo familiar.

En caso que sea copropiedad, usufructo u otros derechos sobre inmuebles, quedan sujetos a evaluación según la documentación presentada.

El padrón se dividirá entre quienes estén en el grupo I (quienes tengan ingresos familiares no menores a seis Salarios Mínimo, Vital y Móvil) y el grupo II (quienes tengan ingresos no menores a cuatro Salarios Mínimo, Vital y Móvil).

En el proceso de inscripción en la web mencionada anteriormente, el solicitante podrá optar cómo puede abonar el terreno: de contado; entregando el 50 por ciento del valor del sitio y saldo en seis cuotas; entrega de 30 por ciento y saldo en 12 cuotas; ó entrega del 30 por ciento y saldo en 24 cuotas.