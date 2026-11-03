Lanzan un plan de regularización de deuda con descuentos en intereses

La Municipalidad de Colonia Caroya implementa un nuevo plan de regularización de deuda, que cuenta con la aprobación unánime del Concejo Deliberante.

Desde el primer día de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2026, los vecinos pueden adherirse a un régimen especial para la regularización de deudas en diferentes tasas (al Inmueble, al Automotor, de Obras Públicas, Obras Privadas, Planes de Viviendas, sobre cementerio, Comercial y actuaciones Administrativas varias).

El régimen incluye deudas vencidas al 30 de septiembre de 2026.

Beneficios en intereses generados por mora.

• 80% de descuento por pago contado para deudas menores a un millón de pesos.

• 70% de descuento por pago para deudas mayores a un millón de pesos.

• 50% de descuento por planes de pago de hasta tres cuotas.

• 25% de descuento por planes de hasta seis cuotas.

Para acceder a un plan de cuotas se requiere un anticipo del 20% del monto total del plan.

Consultas al número de Recaudación de la Municipalidad: 3525-438406.