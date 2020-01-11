Así será la segunda noche del Festival

Festival 2020 Hace 1 hora Por
Jorge Rojas actuará a la 1:30 de la madrugada. Previamente habrá Rally de Burros, mucha jineteada y actuaciones de Ahyre, Natalia Pastorutti y Lele Lovato.
rojas

Estos son los horarios de la segunda noche de Color y Coraje en Jesús María. 

18.30. HERMANOS ESPEJO 

18:45. NICO CAU

19:00. RALLY DE BURROS

19.30. KAIMANTA 

19.45. DOMA (70’) 

20.55. EFRAIN COLOMBO 

21:10. DOMA (50’) 18M.

22:00. CLARIN Y APERTURA BALLET MARTÍN FIERRO

22.10. AHYRE (40’).

22:50. DOMA.

23:30. LAS VOCES DE ORÁN (15’).

23.45. ESPECTÁCULO CENTRAL DE CAMPO 11° CAMPEONATO NACIONAL DE DESTREZAS
GAUCHAS (20’).

00:05. NATALIA PASTORUTTI (15´)

00.25 LELE LOVATO (15’).

00:40. DOMA (40’) 

01.30. JORGE ROJAS (120’).

03.30. KAYMANTA (30’).

04:30. CIERRE

Ariel Roggio

Periodista

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