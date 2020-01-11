Así será la segunda noche del Festival

Estos son los horarios de la segunda noche de Color y Coraje en Jesús María.
18.30. HERMANOS ESPEJO
18:45. NICO CAU
19:00. RALLY DE BURROS
19.30. KAIMANTA
19.45. DOMA (70’)
20.55. EFRAIN COLOMBO
21:10. DOMA (50’) 18M.
22:00. CLARIN Y APERTURA BALLET MARTÍN FIERRO
22.10. AHYRE (40’).
22:50. DOMA.
23:30. LAS VOCES DE ORÁN (15’).
23.45. ESPECTÁCULO CENTRAL DE CAMPO 11° CAMPEONATO NACIONAL DE DESTREZAS
GAUCHAS (20’).
00:05. NATALIA PASTORUTTI (15´)
00.25 LELE LOVATO (15’).
00:40. DOMA (40’)
01.30. JORGE ROJAS (120’).
03.30. KAYMANTA (30’).
04:30. CIERRE