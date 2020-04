Se definieron las multas para quienes incumplen las nuevas disposiciones municipales en la vía pública

Por unanimidad, el Concejo Deliberante de Colonia Caroya puso valor a sanciones económicas para quienes no lleven barbijo o tapaboca, no respeten distancia, circulen con más personas que las permitidas en vehículos o no acaten un control. Son ocho las obligaciones a cumplir.