Ispizua definió como "peligro institucional" el proyecto de ordenanza de Picat

La concejal opositora de Jesús María, Mariana Ispizua, respondió al proyecto de ordenanza de "Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Social" que el intendente Picat presentó al Concejo Deliberante.

A través de este proyecto, el mandatario pide poderes extraordinarios y facultades para tomar ciertas decisiones sin el aval o el control del cuerpo legislativo, en el marco de la pandemia por coronavirus.

Algunos de los puntos que establece son: poder modificar las partidas presupuestarias del municipio, firmar acuerdos y convenios con entidades publicas y privadas, establecer moratorias al Ejecutivo, enajenar y vender los inmuebles públicos, y reestructurar el plantel municipal (dejando sin efecto el Estatuto del Empleado Municipal).

Ispizua lo tituló como un "proyecto escandaloso" y un "peligro institucional". "Nada justifica la división de poderes y semejante atropello a las instituciones" señaló la edil en diálogo con Radio Comunicar.

Ratificando su postura, la ex intendente argumentó: "La emergencia sanitaria no amerita una medida de esta naturaleza ya que no se ha demostrado en números que el municipio se encuentre en una situación para tomar semejantes atribuciones (...) Ademas, en la ordenanza no se tuvo en cuenta ningún artículo que establezca medidas para palear la emergencia social".

El proyecto de ordenanza ingresó la semana pasada al Concejo Deliberante. Este jueves sería tratado por los ediles y pasaría a comisión antes de ser sometido a votación.

Recordemos que Luis Picat cuenta con mayoría absoluta en el poder legislativo municipal, esto aumenta las posibilidades de que se apruebe la nueva ordenanza.

"Apelo a que el oficialismo revea la medida y de un paso atrás. Sería muy triste para Jesús María que se apruebe" concluyó Ispizua.