"En esta etapa debemos defendernos de los grandes centros de circulación comunitaria"

El Intendente Brandán habló del movimiento en la ciudad tras la reapertura comercial y pidió a los vecinos que "no vayan a Córdoba" salvo casos laborales o de urgencia. También recordó "no aflojar" con las medidas sanitarias.

Tras presentar el proyecto de extensión de la Emergencia Económica, Financiera, Administrativa, Productiva y Social en Colonia Caroya, el intendente Gustavo Brandán habló de la nueva etapa de cuarentena que se vive en la región con las últimas flexibilidades autorizadas por el COE.

Brandán se refirió al mayor movimiento que hay en las calles de la ciudad, "normal e inevitable" por la reapertura comercial.

Resaltó que a pesar de eso no hay que dejar de aplicar las medidas sanitarias y preventivas (distanciamiento social, uso de barbijo, lavado de manos y desinfección): "Le pedimos a la gente que no afloje, que no deje que el virus entre a su casa".

El intendente señaló que "lo que se viene en esta etapa va a ser defendernos de los grandes centros de circulación comunitaria como Córdoba, Rosario, Buenos Aires".

De esta manera, apeló a los vecinos que "eviten ir a Córdoba, salvo un caso laboral o de emergencia. El que lo haga sepa que va a un lugar peligroso y que debe cuidarse", dijo el mandatario.

Desde el municipio continúan con los controles de vehículos y personas que ingresan por los tres únicos accesos habilitados a la ciudad: Pedro Patat, Ruta 9 y Colonia Tirolesa.