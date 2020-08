Los clubes caroyenses insistirán con el protocolo para correr en grupos de a 10

Hace 45 días, los clubes caroyenses rcibieron la negativa del COE a habilitar sus canchas de fútbol y/o predios para hacer dentro de la institución la actividad permitida para toda la comunidad: correr.

En esta primera semana de agosto, volvieron a pedir el permiso, pero esta vez lo hicieron junto al intendente Gustavo Brandán directamente en una reunión con los representantes del COE Regional.

En el escrito se recuerda que el pasado 31 de julio se acordó entre las instituciones, el municipio y el propio Centro de Operaciones de Emergencia acordaron realizar esta presentación con base en las características geográficas de la ciudad, la distancia entre los clubes y la importancia que tienen en cuanto a la contención de los niños y jóvenes que en general asisten.

No solo que no recibieron respuesta por un "sí" o "no", sino que tienen que presentar nuevamente el protocolo que está armado desde principios de junio.

Los presidentes de clubes consultados siguen con el malestar porque llevan cinco meses sin ninguna actividad.

Además, desde este lunes 10 pueden reabrir gimnasios para algunas actividades limitadas y en el fútbol profesional vuelven los entrenamientos de los planteles en la ciudad con mayor cantidad de casos de Covid-19.

"No entendemos el criterio. Solo pedimos que nos autoricen a que haya 10 personas corriendo alrededor de una cancha, que es lo mismo que la gente puede hacer en la calle, y coordinados por un profesor, con control de temperatura y de los grupos", dijo uno de los dirigentes.