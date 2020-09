Cómo se determinan los contactos estrechos de un contagiado, su hisopado y aislamiento

Ocho positivos, 31 hisopados pendientes de resultados, 52 contactos estrechos monitoreados y más de 250 aisladas preventivamente.

Ese es el estado sanitario en este momento en la ciudad de Jesús María, según informó el Subsecretario de Salud de la Municipalidad, Dr. Diego Chalimond.

El funcionario afirmó que entre esta tarde y mañana deberían estar los resultados que esclarezcan la condición de varias personas que están sospechadas de haberse contagiado dentro del mismo nexo epidemiológico del que surgieron los ocho casos por ahora confirmados.

Identificó que hay tres grupos de personas: los contagiados, los contactos estrechos y los contactos de contactos.

El segundo grupo está integrado por personas que la Municipalidad identificó como sospechosos de haber contraído el virus por haber tenido contacto con el positivo ya sea compartiendo un elemento (vaso, mate, vajilla) o haber conversado durante más de 15 minutos a una distancia menor a la recomendada por la OMS, denominada “distanciamiento social” en una habitación sin ventilación, o le haya dado un beso o abrazo.

“Lo bueno es que hay un nexo epidemiológico que surge por reuniones sociales. No fue por hacer una fila en una farmacia o haber estado en un local gastronómico. En la vivienda, donde no hay vigilancia, las cosas no se hacen como debe ser”, dijo.