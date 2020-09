Tiempo de repensar la vejez

¿Por qué usamos las palabras abuelo, jubilado, anciano, viejito y los tratamos de manera infantil cuando hacemos referencia a los adultos mayores?

¿Por qué los estigmatizamos?

Siempre me llama la atención el miedo a la vejez que tiene la sociedad.

Prendes la televisión y tenés publicidades de productos "Anti envejecimiento", o con frases como "evitá esas arrugas para mantenerte joven”.

¿Qué locura, no? Asociar al viejo con el estado al que no queremos llegar. Como si serlo no te permitiera seguir viviendo, mantenerte activo.

En este momento de la vida tan complejo, es importante también reconocer y empoderar a los adultos mayores.

Tanto se habló de los viejos en este último tiempo, mostrándolos como vulnerables.

No pongo en duda que son un grupo de riesgo que hay que cuidar, sin embargo estigmatizarlos no es necesario.

En algunos casos nos creíamos, como sociedad, con el poder de cuestionar la vida del otro.

"Si ya vivió mucho, que le deje la cama a una persona joven" escuché y leí.

Como comunidad hay que replantearnos estos pensamientos, que no suman y son, hasta en un punto, discriminadores; sobre todo cuando se habla de salir “mejores personas” de esta pandemia, más empáticos.

Hasta podría decir que podemos aprender esas ganas de vivir y salir adelante que tienen, aun cuando los consideran vulnerables.

Es algo obvio que, mientras pasan los años, probablemente muchos aspectos biológicos ya no funcionen tan bien.

Sin embargo, la resiliencia que poseen para superar las adversidades que puede traer el envejecimiento son admirables.

Los adultos mayores tienen tanto para ofrecer a la sociedad que es ilógico pensar que ya "no sirven".

Tienen historias para contar, muchas enseñanzas para darle a la sociedad después de haber vivido tanto.

Solamente basta hablar con algunos de ellos o verlos para saber la vitalidad que tienen.

En una de las visitas que hice a una residencia de adultos mayores, a las 10 de la mañana ya estaban escuchando el Chaqueño con el volumen alto.

Tan cierta es esa frase popular "estás más fuerte que televisor de geriátrico" pero en este caso, con la música.

Tenemos el compromiso como sociedad de tratar de derribar los prejuicios alrededor del adulto mayor. Dejar de relacionarlos con la tristeza, la soledad, las enfermedades y la inactividad. Dejar de ver esa etapa de la vida como algo que queremos evitar.

Es más, ojalá todos lleguemos a la vejez ya que eso va a indicar que vivimos un montón de años, llenos de historias.

También tenemos que preguntarnos si nos sentimos cómodos con las ideas que fuimos construyendo alrededor del "adulto mayor" y abrirnos a nuevas posibilidades de entender y pensar la vejez.

Esto puede ser el puntapié para construir escenarios más amables y humanitarios para el envejecimiento.

Y vos, ¿qué idea de los viejos tenés?