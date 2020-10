Luego del doloroso momento en que familiares y compañeros de Leo Quiróz despidieron su cuerpo que fue trasladado al Cementerio Parque de Jesús María, el doctor Adrián Márquez dialogó con la prensa en representación de la Gremial Hospitalaria.

"Hoy se nos fue un compañero que queríamos mucho, para nosotros no es un número más", señaló.

Leonardo sufría de asma, era agente de riesgo, sin embargo nunca quiso presentar una licencia o dejar de trabajar por ese motivo.

"Quizás yo en lo personal me siento culpable por no haberlo podido convencer de que no siguiera acá, por no haberlo cuidado más. Todo el personal del hospital se siente igual", expresó Márquez.

Leo era enfermero del Hospital Vicente Agüero, tenía 38 años y es la víctima más joven en nuestra región por la pandemia.