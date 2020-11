Nicolás Tottis: "Pensamos en la salud de todos y en el bien de la institución"

El presidente del Festival de Jesús María señaló que es "inviable" realizar el evento en el 2021 y que los docentes "no ven con buenos ojos" que se haga cuando aún no regresaron las clases.

El presidente de la Comisión Directiva del Festival de Jesús María, Nicolás Tottis, explicó esta mañana en conferencia de prensa los motivos que llevaron a suspender el evento durante el 2021.

Desde un principio se manejaron tres opciones para su realización: hacerlo en enero si la vacuna llegaba antes a nuestro país, transmitirlo por streaming sin público u organizarlo para el mes de abril con un protocolo especial.

A esta altura del año, dadas las condiciones sanitarias y económicas por la pandemia, ninguna de esas opciones resultó viable.

"Hoy no se puede pensar en un Festival que sea masivo, rentable, que deje utilidades y no nos ponga en riesgo", señaló Tottis. "Está por sobre todas las cosas la salud", agregó.

"Nuestro festival es masividad, encuentro, familia y queremos hacerlo con diez noches, no menos de eso".

Según las autoridades, realizarlo en otro mes que no sea enero, luego de las vacaciones, disminuiría la afluencia de público y la disponibilidad de todo el voluntariado.

Tottis también mencionó el riesgo que sería mantener el equilibrio económico de la fiesta gaucha si se hace el próximo año de todas formas.

"Muchas directoras nos plantearon que no veían con buenos ojos hacer un evento cuando las clases no volvieron y no se sabe cuándo van a volver".

Lo que no se descartó es la posibilidad de armar una agenda con otro tipo de eventos durante el año utilizando el predio del Anfiteatro.