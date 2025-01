Los Tekis y la Konga fueron los protagonistas de la cuarta noche del Festival de Doma y Folklore

Más de 12 mil personas, fueron testigos de una noche de carnaval pleno en Jesús María 2025. Diableros Jujeños se encargaron de transmitir con fuerza y corazón la música y las tradiciones jujeñas bien temprano. Prácticamente en cadena, Kepianco trajo todo su colorido y el homenaje a la pachamama, a pura fiesta norteña.

Coroico llegaría después, convirtiendo en una peña gigante el anfiteatro, llena de colorido y danza jujeña.

La atmósfera sería perfecta para “los dueños” de los lunes: Los Tekis. La banda compuesta por Sebastián López (voz, guitarra. y charango), Juanjo Pestoni (percusiones), Mauro Coletti (vientos, coros), Walter Sader (guitarra y segunda voz) y Pucho Ponce (bajo) inundó el “José Hernández” de sus clásicas canciones: "Llorar, llorar, llorar", "Soy soltero", "Vienes y te vas", y "Como has hecho", entre selecciones de diversos carnavalitos.

Más tarde, para cerrar una noche inolvidable, llegó La K’onga. Consagrados como uno de los máximos exponentes del cuarteto a nivel internacional, pasearon sus hits ante una multitud que coreó cada canción.

Se agotaron las entradas para el viernes

El Festival de Doma y Folklore informa que se agotaron las entradas para el próximo viernes. No habrá venta física ni on line. De hecho, las boleterías permanecerán cerradas durante esa jornada.

Se recomienda que quienes viven en otras localidades y ciudades y no cuentan con su entrada, pero tienen intenciones de entrar al predio, no viajen hacia Jesús María. También se aconseja que no se compren localidades en la reventa para evitar estafas y engaños

Horarios a tener en cuenta para el viernes

17.00. Apertura de Puertas

18.30. Inicio de actividad de campo

21.05. Clarín de Apertura

21.30. Apertura de Campo al Público

00.40. Show Chaqueño Palavecino

Se completó la cuarta noche de jineteada

Fue una noche en la que los jinetes, en general, perdieron con los reservados en las tres categorías y los pocos que pudieron sumar, aprovecharon para posicionarse en los puestos más altos de los acumulados.

En Bastos con Encimera Lisa, de las 12 montas que terminaron con puntos, cinco fueron con calificación para estar entre los primeros puestos.

Gustavo Gardiner (Buenos Aires), en el Refucilo de la tropilla La Pumita, sumó 10 y mantiene el liderazgo por encima de los otros dos jinetes que hicieron las otras dos mejores jineteadas de la noche en la categoría: Ignacio Noceti (Salta) y Joaquín Estheguy (Capital Federal).

En Gurupa Sureña, Leandro Cachullani (Jujuy) obtuvo nueve puntos en la monta de El Cacique de La Revoltosa y pasó del cuarto al primer puesto de la tabla acumulada, sacando algunas décimas de ventaja por sobre Alfredo Ramos (La Pampa), que solo sumó tres puntos.

Dante Boneto (San Luis), no se baja del podio en el acumulado: sacó 4.66 en el

lomo de El Pardo de Los Orientales.

La categoría Crina Limpia mantiene al campeón vigente como líder del acumulado. Romario Arce Ferreyra sigue con 8 puntos de promedio en las primeras cuatro montas y buscará repetir el título del año pasado.

Gastón García (Formosa) no le pierde pisada: sumó 6 puntos en su cuarta jineteada

y está a menos de dos unidades del brasilero. Fue una noche difícil para los jinetes de la crina: 19 caídas y solo seis montas puntables.

Acumulado de Bastos:

Gustavo Gardiner (Buenos Aires): 33.98

Joaquín Osteguy (Capital Federal): 28.32

Ignacio Noceti (Salta): 26.98

Gustavo Riquelmez (Río Negro): 26.65

Sergio Díaz (San Luis): 25.99

Acumulado de Gurupa:

Luciano Cachullani (Jujuy): 26.99

Alfredo Ramos (La Pampa): 26.65

Dante Bonetto (San Luis): 25.65

Fernando Agüero (Mendoza): 23.99

Tercilio Paz (Córdoba): 20.98

*Acumulado de Crina Limpia:

Romario Arce Ferreyra (Jesús María): 32.00

Gastón García (Formosa): 30.33

Nahuel Perrone (Buenos Aires): 22.33

Franco González (Salta): 18.99

Damián Urbina (Neuquén): 17.99

Acumulado por delegaciones:

Jesús María: 67.30

Buenos Aires: 67.30

La Pampa: 65.97

Salta: 64.96

Jujuy: 59.98