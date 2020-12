“Yo padecí el Covid e igualmente me voy a vacunar”

La Municipalidad de Colonia Caroya está planificando para lo que será, dentro de un mes, el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid con las dosis de la vacuna rusa Sputnik V, la primera disponible en Argentina.

Por la logística que requiere este operativo inédito, se eligió la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de calle 9 y 48 como base.

“Tiene que haber un lugar definido con freezers y generadores, por eso no pueden ser los vacunatorios municipales. La Casa de la Historia sería el lugar indicado por logística, espacio y servicios”, dijo.

Con la vacuna Sputnik, la planificación debe ser perfecta: las dosis deben estar a 18 grados bajo cero y una vez que se descongela, hay media hora para aplicarla. La situación se debe repetir en el paciente a los 21 días.

“Los primeros en recibir la vacuna van a ser los integrantes del equipo de salud, no solo médicos, sino personal de maestranza, administrativas, seguridad y quienes tiene cargos jerárquicos. Luego, grupos de riesgo y mayores de 60 años. La vacuna no es obligatoria, pero se va a trabajar con turnos”, agregó.

Además, se refirió a las contraindicaciones que se publicaron sobre la vacuna: “Todas las contraindicaciones fueron desmentidas. También se dice que a alérgicos no, pero son los alérgicos severos, no el que tiene rinitis o picazón de ojos por el viento. Yo apelo a que la gente lea cosas serias, que se informe por lugares serios. Hay mucho movimiento anti-vacuna. No nos llenemos la cabeza de cosas inconsistentes”.

Y agregó: “Yo hablo en lo personal; padecí el Covid e igualmente me voy a vacunar”.

Dijo que confía en la eficacia de la vacuna y en la rapidez en que se investigó: “Los tiempos no son los mismos. Antes a una vacuna tenía 10 años de investigación, pero ahora es lógico que por todos los avances se acorten los tiempos. No tildemos que algo es inservible sin saber qué es”.