Tras los robos de febrero, los vecinos de Tronco Pozo convocaron al Comisario de Colonia Caroya y al Intendente para expresar varios puntos de un petitorio sobre seguridad.

En primer lugar, el Centro Vecinal acordó en solicitar el cambio de lugar de la posta policial ubicada frente al Club Unión.

"Creemos que va a ser más eficiente si está en la curva", dijeron, en referencia al sector entre el río Carnero y la salida a la Ruta 9.

También pidieron que haya controles mixtos entre la Policía y los inspectores municipales.

En casi toda la reunión se planteó la gran desconfianza que existe de la comunidad hacia la institución policial, a tal punto de no querer hacer denuncias por temor a represalias.

"Estamos más vigilados por los ladrones que por la Policía", dijeron en el encuentro que duró más de dos horas.

En tal sentido, un vecino contó su experiencia: "Una vez nos reunimos cuatro comisarios y cinco vecinos. Puse el pellejo para mostrarles dónde estaban los delincuentes. A la noche siguiente me apredrearon la casa. Ustedes me entregaron", dijo señalando al Comisario Pedro Ibarra, que no estaba en Caroya en el momento en que ocurrió el hecho.

También criticaron fuertemente la decisión de las autoridades de la Departamental Colón de exigir a los policías que hacen los recorridos una fotografía de cada vivienda por la que pasaron.

Sobre la cámara de seguridad que está frente a la postal policial, Ibarra aseguró que no funciona porque está a una altura que no permite que las imágenes lleguen a la central de monitoreo y que tampoco hay grabaciones de lo que pasó con el robo a Gustavo Prosdócimo.

En tanto, el Intendente Brandán le pidió al Comisario que las dos motos gestionadas por el Centro Vecinal sean para la zona rural y no para trasladarla a otros sectores.