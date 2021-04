“Es inviable trabajar en un lugar donde no te respetan y te maltratan”

Desde la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) se expresó públicamente la situación laboral del Hospital Vicente Agüero y se apuntó contra su Director, Dr. Ricardo Zoldano.

“Hay malestar de los compañeros/as, ante los constantes malos tratos sufridos durante lo que va de su gestión, la falta de respeto a los compañeros que hacen esfuerzos sobrehumanos para dar atención a los ciudadanos realizando turnos de 12 horas y cuando no, una guardia de 24 horas. Hace más de un año no tienen vida familiar ya que se abocan de pleno al trabajo en el hospital porque tienen vocación y aman lo que hacen. Sin embargo, es inviable trabajar en un lugar donde no te respetan, te maltratan, o cuando necesitas atender a un paciente, siempre hay faltantes de material humano”, reza la nota.

En consecuencia, algunos trabajadores del Hospital convocaron a una conferencia de prensa esta mañana para dar a conocer la situación con más detalles.

“Estamos abiertos al diálogo, pero después de un año de pandemia, esto viene a desunir y a trazar una grieta dentro del Hospital”, expresó el Dr. Marcelo Bracamonte.