A casi dos meses de la Expo Vino, siguen las discusiones en el Concejo Deliberante

El Ejecutivo respondió al pedido de informe de la oposición, pero los ediles de Cambiemos no quedaron conforme con la respuesta y quieren que el Tribunal de Cuentas detalle los costos del evento.

La Expo Vino, evento que se hizo conocido tras los videos difundidos por Chequelo en los que se ve a funcionarios y empleados municipales bailando, fue motivo de un nuevo capítulo de discusiones en el Concejo Deliberante.

Es que el Departamento Ejecutivo envió al cuerpo legislativo las respuestas al pedido de informe que hizo la oposición, aunque no quedó conforme con las contestaciones del Intendente.

El informe oficial.

En siete páginas, el titular del Ejecutivo explicó de qué se trató la Expo Vino, realizada en el salón Las Canarias.

"El evento nació con el fin de difundir el vino caroyense. Fue Evento gastronómico y cultural, propuesto por el municipio y consensuado con el sector privado", dice la nota.

Además, informa que la iniciativa surge en noviembre de 2019, pero por la pandemia se pensó hacer en 2020 o a principios de este año, en tres noches, debido a la regulación de la capacidad de público autorizado.

"Pero esto fue una prueba piloto de una sola noche", asegura.

Sobre las invitaciones, Brandán detalló que fue para 200 personas y que fue apuntada al sector empresarial, medios de prensa vinculados al turismo y a la gastronomía, y al sector gastronómico local y productivo, sommeliers y personas de la cultura y turismo.

Asegura que el gasto neto fue de 104 mil pesos, ya que hubo auspiciantes que cubrieron otros costos; y que las facturas fueron aprobadas por unanimidad del Tribunal de Cuentas.

El Intendente dice que el evento comenzó a las 21 y terminó a las 2 y que fue controlado por el Área de Inspección General.

No menciona sobre la situación polémica de los videos, pero previamente, en semanas anteriores, había elevado una primera nota al Concejo asegurando que presentó la denuncia en Fiscalía para que actúe de oficio.

La respuesta de la oposición.

Al leerse en la sesión la nota completa del Intendente Brandán, el concejal Matías Peralta Cruz pidió la palabra.

"En lo personal no me llena la nota. Mucho contenido y poco conciso. Podría haber acompañado documentación que respalde todo lo que dice. Podría haber informado en qué situación se encuentra la investigación que se estaría cursando con la denuncia sobre el evento. El horario que informa de finalización, la mayoría de los invitados dice que no fue ese. Creo que es un primer paso para dar información a la sociedad. Pero vamos a insistir en saber cómo avanza esto en lo judicial y en lo administrativo", dijo.

Luego, el bloque Cambiemos pidió al Concejo apoyar un nuevo pedido de informe al Tribunal de Cuentas para tener los detalles de cuánto cobró el servicio de catering, cuánto cobró el locutor contratado y a qué partidas se imputaron los gastos".

Ahí empezó otra discusión, ya que el oficialismo pidió que el pedido pase a comisión para analizarlo durante la semana, ya que hay dudas sobre cómo es el procedimiento para pedir un informe al Tribunal de Cuentas.

Peralta Cruz debió aceptar esa condición, pero dijo: "Lo único que quieren es dilatar el tema para que no se informe lo que venimos pidiendo hace casi dos meses".