Matías Roldán informó que cobrará el sueldo de empleado municipal y hubo disconformidad en el resto de los bloques

El edil de Unidos Podemos dijo que lo avala la Carta Orgánica: "No voy a perder mi antigüedad ni los aportes". El bloque oficialista le salió al cruce: "Estaba preocupado por la cantidad de nombramientos y ahora va a cobrar por un trabajo que no va a hacer".

El concejal de Bloque Unidos Podemos, Matías Roldán, informó al Concejo Deliberante de Colonia Caroya que optará por su salario en carácter de empleado municipal, en lugar del sueldo como edil.

De acuerdo a lo que informaron sus pares del bloque oficialista (Proyecto Caroya), en vez de percibir 180 mil pesos, que es la dieta del concejal, cobrará más de 450 mil pesos.

Roldán asegura que el artículo 100 de la Carta Orgánica Municipal le permite optar por ese salario.

"No voy a perder 18 años de antigüedad ni los aportes", nos dijo.

"Esos convencionales le dan al trabajador seguir gozando los beneficios y es lo que siempre hemos mencionado en campaña, de respetar la carrera administrativa de los empleados", agreg{o.

Vale recordar que Roldán es empleado municipal de planta permanente con cargo de Jefe de Tránsito concursado.

Desde los Bloques Proyecto Caroya y Somos Caroya, manifestaron su disconformidad con la decisión de su par en el Cuerpo Legislativo.

Ariel Díaz, del bloque oficialista, dijo: "(Roldán) se manifestó sobre el nombramiento de cargos, hizo un pedido de informe sobre obras que quedan sin hacer, votó en contra de la prórroga del Presupuesto. Entonces me parece que es una cuestión de ética que cobre el sueldo de concejal como cualquiera de nosotros. Podría hacer valer su derecho de antigüedad y aportes, pero no cobrando por un trabajo que no va a hacer".

"Los actos de cada uno deben ser consecuentes. Va a cobrar más del doble. EL concejal cobra 180 mil pesos y el sueldo del cargo que él cobrará es de 480 mil. Es una incongruencia entre lo que dice y lo que hace", agregó.