La historia de Francisco Benítez, el joven de Colonia Tirolesa que emocionó a todo el país

Luego de una increíble interpretación de “Cambia, todo cambia”, todos los músicos dieron vuelta su silla para tenerlo en su equipo y le expresaron profundas palabras.

Francisco Benítez, de Colonia Tirolesa, se presentó en La Voz Argentina y con su timidez característica, dijo: “Sufro de tartamudez desde los seis años, me costó un poco seguir con la vida y lo que me salvó fue cantar. Lo que no puedo decir, lo canto con el corazón para que le llegue a la gente”.

El programa fue grabado hace varios días, pero recién ayer salió al aire en Telefé y desde ese momento cambió, todo cambió.

Su voz y su historia hicieron emocionar al país, pero él tiene los pies sobre la tierra. "Quiero que mi familia esté bien, nada más".

Francisco trabaja en la Cooperativa de Electricidad de Colonia Tirolesa y hoy estaba en su puesto laboral respondiendo miles de mensajes y atendiendo a la prensa.

Vía telefónica nos contó cómo empezó con la música, el apoyo de su papá René y lo que espera tras este salto a la fama.

Incluso habló su jefa, Susana Frezzotti, que acompañó a Fran a la grabación del programa. "Solo podían ir dos personas y él eligió a su madre y a mí", dijo orgullosa.

Este fue el tema con el que audicionó:

La emoción de Colonia Tirolesa por Francisco llevó a que los profesores que lo tuvieron quisieran salir al aire para felicitarlo y hasta su hermano Bruno se animó a cantar en una video llamada. Igual aclaró que el joven que estuvo anoche en Telefé es el que lo hace "mejor".